Demandas contra aranceles de EEUU vuelven a tribunal comercial para determinar próximos pasos

WILMINGTON, DELAWARE, 2 mar (Reuters) - Una corte de apelaciones estadounidense devolvió el lunes las demandas que llevaron a la anulación de la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que podría determinar el proceso para reembolsar más de 130.000 dólares a los importadores

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal emitió una orden de una página en la que aceptaba la moción de los importadores de devolver el caso al tribunal comercial, donde se originó a principios de 2025. La moción fue impugnada por el Gobierno federal, que dijo que quería que el caso se retrasara hasta cuatro meses para tener tiempo de considerar sus opciones

La Corte Suprema anuló el 20 de febrero los aranceles que Donald Trump impuso en virtud de una ley de emergencia económica. Más de 300.000 importadores pagaron esos aranceles, pero el tribunal no proporcionó ninguna orientación sobre cómo el gobierno debería reembolsar ese dinero, y el mandatario afirmó que el proceso podría dar lugar a cinco años de litigios

Alrededor de 2.000 importadores han presentado demandas para obtener reembolsos, muchos de ellos grandes empresas multinacionales como FedEx. Los importadores más pequeños esperan que los funcionarios de aduanas adopten un proceso sencillo y de bajo costo para obtener los reembolsos

Los importadores ya han solicitado al tribunal comercial, una vez que el caso vuelva a su jurisdicción, que ordene al gobierno que comience a tomar medidas para crear un proceso de reembolso (Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware; editado en español por Javier Leira)