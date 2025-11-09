DeMarcus Lawrence logra dos anotaciones defensivas y Seahawks dominan 44-22 a Cardinals

SEATTLE (AP) — DeMarcus Lawrence devolvió dos balones sueltos para touchdowns durante una primera mitad dominante para los Seahawks de Seattle, que vencieron 44-22 a los Cardinals de Arizona el domingo.

Seattle (7-2), líder de la División Oeste de la NFC, venció a su rival de división por novena vez consecutiva desde 2021, y este partido apenas fue competitivo.

Sam Darnold salió hacia su izquierda y encontró a Jaxon Smith-Njigba para un touchdown de 43 yardas en la primera serie ofensiva del juego. A partir de ahí, solo empeoró para los Cardinals (3-6).

En la primera posesión de Arizona, Tyrice Knight golpeó al quarterback Jacoby Brissett y este soltó el balón. Lawrence lo recogió de un rebote y corrió sin ser tocado 34 yardas para un touchdown.

Una anotación por tierra de nueve yardas de George Holani le dio a los Seahawks 21 puntos en el primer cuarto, lo que igualó el récord de anotación de la franquicia para el período inicial. Seattle también anotó 21 puntos en el primer cuarto de una victoria de 44-13 sobre los Saints de Nueva Orleans el 21 de septiembre.

En la primera serie de los Cardinals del segundo cuarto, Knight nuevamente sacó el balón de la mano de Brissett, y Lawrence volvió a recuperar. El ala defensiva de 115 kilogramos se dirigió a la zona de anotación para un touchdown de 22 yardas que le dio a Seattle una ventaja contundente de 28-0.

Lawrence se convirtió en el sexto jugador desde al menos 1991 con dos touchdowns defensivos en la primera mitad de un juego. Los Seahawks terminaron con cinco capturas.

Brissett lanzó pases de touchdown en la segunda mitad a Trey McBride y Marvin Harrison Jr. Myers añadió dos goles de campo más en el cuarto período.

Arizona perdió por sexta vez en siete juegos, mientras que Seattle mejoró a 3-2 en casa, igualando su total de victorias en Lumen Field en 2024.

Smith-Njigba, el líder de la NFL en yardas por recepción, tuvo seis atrapadas para 93 yardas.

