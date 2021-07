¿demasiado joven en 2020? el aplazamiento de los juegos olímpicos pone de relieve la próxima generación de gimnastas

Por Gabrielle Tétrault-Farber

25 jul (Reuters) - Las gimnastas que no habrían cumplido los criterios de elegibilidad de edad si los Juegos de Tokio se hubieran celebrado en 2020 están disfrutando de su experiencia olímpica como una oportunidad imprevista y controvertida de actuar en el escenario más grande del mundo.

El aplazamiento de los Juegos debido a la pandemia de COVID-19 planteó un dilema para la Federación Internacional de Gimnasia que requiere que las gimnastas artísticas cumplan al menos 16 años en un año olímpico para ser elegibles.

La federación decidió permitir que aquellos que cumplan 16 años en 2021, en lugar de 2020, compitan en Tokio a la luz del aplazamiento, algo que ha provocado un debate dentro del deporte.

Muchas gimnastas y entrenadores argumentaron que las reglas de edad no deberían haber tenido en cuenta el aplazamiento porque ahora amplían el grupo de atletas elegibles y amenazan a las gimnastas más experimentadas.

Viktoria Listunova, nacida en mayo de 2005, es parte del equipo del Comité Olímpico Ruso que terminó primera en la clasificación por equipos.

La joven de 16 años, que también llegó a la final de piso, ha llegado a sus primeros Juegos Olímpicos sin preocupación.

"Simplemente lo traté como una competencia más que se celebra una vez cada cuatro años. Pero esta vez tuvo lugar cada cinco años por primera vez en la historia", dijo Listunova, actual campeona de Europa.

Para la canadiense Ava Stewart, que cumplirá 16 años en septiembre, los Juegos Olímpicos de Tokio marcaron la primera vez que viaja sin sus padres y su primera vez fuera de Norteamérica.

"No pensé en que fuera internacional ni nada de eso. Todavía voy a intentar ir a los Juegos Olímpicos de 2024, eso no ha cambiado, es solo el hecho de que tuve antes la oportunidad de ver lo que es una competencia internacional", dijo Stewart, quien no se clasificó para las finales de aparatos.

Jutta Verkest, de Bélgica, reconoce que lo que ha sido una ventaja provocada por el coronavirus para ella ha agriado la atmósfera de un evento que es el punto culminante de las carreras de muchos atletas.

"Creo que nadie está contento de que haya coronavirus, porque imagina estos Juegos Olímpicos sin todas estas máscaras. No habría sido parte de esto, pero todo habría sido mucho más grande y muy diferente", dijo Verkest, quien cumplirá 16 años en octubre y competirá en las finales por equipos. (Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

