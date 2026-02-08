Dembélé brilla y el PSG aplasta 5-0 a su acérrimo rival Marsella y recupera el liderato en Francia

PARÍS (AP) — Ousmane Dembélé brilló con dos goles y una asistencia para que el Paris Saint-Germain aplastase el domingo 5-0 a su acérrimo rival Olympique de Marsella para recuperar el primer lugar en la liga francesa

La victoria restauró la ventaja de dos puntos del campeón defensor PSG sobre Lens después de 21 jornadas. El Marsella quedó en el cuarto lugar por detrás de Lyon tras la humillante derrota

“Queríamos enviar un mensaje de que estamos de vuelta”, manifestó Dembélé

A pesar de la vocación ofensiva del PSG, las decisiones de Roberto De Zerbi, técnico del Marsella, serán cuestionadas tras una actuación verdaderamente desastrosa de su equipo, que careció de compustura y personalidad

El máximo goleador Mason Greenwood, su compañero delantero Amine Gouiri y el nuevo fichaje Ethan Nwaneri pasaron inadvertidos en el ataque, con el veterano Pierre-Emerick Aubameyang en el banquillo

De Zerbi descartó al arquero argentino Geronimo Rulli después de un par de malas actuaciones. Jeffrey de Lange entró en su lugar y lució titubeante, aunque no fue ayudado por su defensa

De Lange fue fácilmente superado cuando Dembélé remató un centro del lateral izquierdo Nuno Mendes a los 12 minutos tras un contragolpe lanzado por Désiré Doué

El PSG pudo haber quedado con 10 jugadores antes de eso. El centrocampista Vitinha se enganchó con el tobillo del defensor argentino Leonardo Balerdi con una entrada a destiempo pero se salvó de la amonestación

Después de tapar por abajo el disparo de Bradley Barcola, De Lange fue superado nuevamente a los 37 cuando Dembélé se benefició de un fallo de Balerdi. El argentino dejó pasar el balón entre sus piernas por el costado derecho y Dembélé no perdonó

La débil defensa del Marsella se desmoronó en la segunda mitad. El zaguero Facundo Medina hizo un autogol al elevar el balón por encima de De Lange, y Dembélé asistió a Khvicha Kvaratskhelia para una excelente definición de volea. Lee Kang-in facturó el quinto

La victoria 1-0 del Marsella sobre el PSG en septiembre pareció un recuerdo lejano

Köhn se libra de un error

Mónaco se salvó de un error del portero Philipp Köhn en la segunda mitad para empatar 0-0 en el feudo de Niza en el derbi de la Riviera Francesa

Köhn evitó que el balón saliera para un tiro de esquina, pero resbaló y lo pateó mal hacia el centrocampista ofensivo Sofiane Diop en el borde del área a los 72 minutos. El disparo curvado de Diop iba a entrar hasta que el defensor Thilo Kehrer despejó acrobáticamente el balón cerca de la línea

Niza está mostrando más empuje bajo el nuevo entrenador Claude Puel, mientras que el errático Mónaco de Sébastien Pocognoli mantuvo su cuarta portería a cero en los últimos cinco partidos en todas las competiciones

El atacante estadounidense Folarin Balogun remeció el travesaño en los primeros compases para un Mónaco que marcha a mitad de tabla

Aficionados observados de cerca

Los aficionados del PSG estuvieron en el centro de atención después de que el partido de la temporada pasada en el Parc des Princes se viera empañado por cánticos homofóbicos y racistas, con una advertencia de “detener los cánticos discriminatorios” publicada en la pantalla gigante

Hubo breves cánticos discriminatorios sobre el Marsella al inicio del juego y el árbitro Willy Delajod detuvo el juego durante aproximadamente un minuto alrededor de los 70, momento en el cual se publicó un mensaje en la pantalla grande

Otros partidos

En otros resultados domingo, el veterano delantero italiano Ciro Immobile no anotó en su debut en la Ligue 1 para el Paris FC en un empate 0-0 en Auxerre

Durante la temporada 2019-20, Immobile fue el máximo cañonero de la Serie A italiana con 36 goles para la Lazio, y suma un total de 304 tantos en total a nivel de clubes

Angers subió al noveno lugar después de vencer 1-0 a Tolosa gracias a una definición en globo del zaguero Lilian Raolisoa desde casi 40 metros a los 89 minutos

Le Havre subió al 13º lugar después de ganar 2-1 en casa a Estrasburgo

Lens venció 3-1 a Rennes el sábado

