LA NACION

Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club el domingo

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé celebrará el domingo su Balón de Oro 202

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club el domingo
Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club el domingo

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé celebrará el domingo su Balón de Oro 2025 en Evreux, ciudad en la que creció y donde comenzó su carrera futbolística, informó este martes a la AFP el ayuntamiento de la localidad.

El jugador de 28 años será recibido en el ayuntamiento a las 13h00 GMT (15h00 locales) para recibir una medalla de la ciudad y presentar su Balón de Oro, declaró a la AFP el director del gabinete Camille Narancitch.

Después será recibido en el estadio Mathieu Bodmer del Evreux FC, donde comenzó a jugar al fútbol en 2004.

Dembélé se fue de Evreux al centro de formación del Rennes a los 13 años, antes de jugar en el Borussia Dortmund y en el FC Barcelona.

Vencedor de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain en mayo de 2025, el atacante también ganó el Mundial 2018 con Francia.

cor-mac/mb/bm/dam/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Habló Fred Machado tras la renuncia de Espert y dijo que el libertario le pidió plata
    1

    Habló Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, tras la renuncia de José Luis Espert

  2. Triple crimen: quién es loco David y un viaje de regreso a la 1-11-14 con la ropa manchada con barro
    2

    Triple crimen: el misterioso loco David y un viaje a la villa 1-1-14 con la ropa manchada de barro

  3. George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión
    3

    George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión

  4. León XIV derogó una disposición de Francisco en su primer gran cambio para las finanzas vaticanas
    4

    En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones

Cargando banners ...