Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club el domingo

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé celebrará el domingo su Balón de Oro 2025 en Evreux, ciudad en la que creció y donde comenzó su carrera futbolística, informó este martes a la AFP el ayuntamiento de la localidad.

El jugador de 28 años será recibido en el ayuntamiento a las 13h00 GMT (15h00 locales) para recibir una medalla de la ciudad y presentar su Balón de Oro, declaró a la AFP el director del gabinete Camille Narancitch.

Después será recibido en el estadio Mathieu Bodmer del Evreux FC, donde comenzó a jugar al fútbol en 2004.

Dembélé se fue de Evreux al centro de formación del Rennes a los 13 años, antes de jugar en el Borussia Dortmund y en el FC Barcelona.

Vencedor de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain en mayo de 2025, el atacante también ganó el Mundial 2018 con Francia.

