Dembélé, el Balón de Oro recupera su brillo a punto para 2026

Lastrado por las lesiones desde hace varios meses, el Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé está preparado para liderar de nuevo el jueves (18h00 GMT) el ataque del PSG en el Trofeo de Campeones contra el Marsella, tras "haber recuperado su nivel", según su técnico Luis Enrique.

"Creo que es el mejor partido (de la temporada) de Ousmane, ha recuperado su nivel", afirmó el entrenador español después del triunfo contra el Paris FC (2-1), añadiendo que "es importante gestionar los minutos" del número 10, sustituido en el 70.

- Un año de su explosión como 9 -

El jueves, en Kuwait City, el referente ofensivo parisino debería volver a salir de titular para arrancar 2026 como comenzó 2025.

Hace casi un año, día por día, contra el Mónaco, el extremo nacido en Vernon (Normandía) liberó a los parisinos en el tramo final (1-0, 90+2) en Doha para conquistar el Trofeo de Campeones, el primero de una serie histórica que incluiría la ansiada Champions.

Ese gol fue también el inicio de una larga racha para el delantero de 28 años, que a partir de ese momento se convirtió en un falso nueve eficaz como nunca antes, hasta el punto de conquistar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en septiembre.

Como un símbolo, el Clásico del jueves contra el Marsella podría confirmar el resurgir de Dembélé, titular el domingo en la Ligue 1 por primera vez desde finales de octubre, partido en el que marcó su quinto gol de la temporada entre todas las competiciones.

"Ousmane, ya saben que es excepcional; esta noche nos ha ayudado mucho, tiene un papel muy importante en el equipo, nos ayuda mucho y es un líder, así que ha vuelto a hacer un muy buen partido", dijo Désiré Doué, que también recupera su punto de forma.

La actuación del Balón de Oro y su gol de penalti le harán olvidar el lanzamiento fallado ante Flamengo en la final de la Copa Intercontinental (1-1, 2-1 en penales para el PSG) el 17 de diciembre en Doha, donde su fútbol seguía generando dudas, con pocas aceleraciones y un juego a menudo reducido a pases desde la medular.

- Ir de menos a más -

Desde entonces, en la Copa de Francia contra los amateurs del Vendée Fontenay Foot antes de Navidad y el domingo contra el PFC, el exjugador del Barcelona parece más ágil y disponible, liberado de posibles molestias o temores.

Ha estado implicado en cuatro goles en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones (2 goles, 2 asistencias).

Según una fuente cercana al vestuario, la idea para el atacante, que pretende escuchar más a su cuerpo, era tomarse su tiempo para evitar una posible recaída.

El objetivo es que esté al 100% y en su pico de forma para febrero y la primavera, el periodo más importante de la temporada en la Liga de Campeones, según esta fuente, que llega incluso a decir que sus dos lesiones (muslo y gemelo) fueron finalmente "un mal menor con beneficio".

Se trata de ir aumentando el ritmo poco a poco y la gestión por parte de Luis Enrique debe permitirle estar en las mejores condiciones en el momento clave.

La recuperación de Dembélé es una gran noticia para los campeones de Europa, que viajaron el martes a Kuwait con un frente ofensivo casi al completo, a excepción de los jóvenes Ibrahim Mbayé -disputa la Copa de África con Senegal- y Quentin Ndjantou (lesionado).

Doué, que ha recuperado toda su explosividad tras varios percances físicos, y Khvicha Kvaratskhelia deberían acompañar al Balón de Oro en el ataque del PSG ante el Marsella.