Dembélé regresa con el PSG para el partido de la Liga de Campeones ante el Tottenham

Dembélé se recuperó de una lesión del gemelo izquierdo y el ganador del Balón de Oro fue incluido en la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el Tottenham.

Dembélé no ha jugado desde que tuvo que salir a mitad del primer tiempo en la derrota en casa del PSG por 2-1 ante el Bayern Múnich el 4 de noviembre.

Antes de este contratiempo, Dembélé recientemente había regresado de una lesión en el isquiotibial derecho sufrida mientras jugaba para Francia en septiembre.

El PSG, que ha sido afectado por lesiones esta temporada, seguirá sin el lateral derecho marroquí, Achraf Hakimi, quien se torció el tobillo izquierdo en la derrota ante el Bayern Múnich. El delantero Désiré Doué también está fuera después de desgarrarse un músculo en el muslo derecho el mes pasado.

El PSG venció al Tottenham en penales cuando se enfrentaron en agosto en la Supercopa de la UEFA, asegurando el quinto trofeo del club francés en 2025.

El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada y actualmente se encuentra séptimo en la fase de liga después de cuatro partidos, a tres puntos del líder Bayern Múnich.

