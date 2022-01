Dembélé: "Sigo implicado y no tengo la costumbre de ceder al chantaje"

(Atención abonados, repite por canal correcto)

BARCELONA, 20 Ene. 2022 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé dio su opinión sobre su propio caso, apartado al parecer por el club y su técnico, Xavi Hernández, tras no responder a la oferta de renovación del club blaugrana, y aseguró estar comprometido y aseguró que no acostumbra a "ceder al chantaje".

"Todavía estoy bajo contrato, plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para todos los socios... No es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje", señaló en una carta abierta en sus redes.

De momento, la versión del club es que el representante de Dembélé no atiende a la oferta de renovación, después de cinco meses de intentar llegar a un acuerdo. Y, este jueves, Dembélé quedó fuera de la lista para San Mamés, para el duelo de Copa, y Mateu Alemany --director de fútbol blaugrana-- situó al futbolista en la rampa de salida del club para este mercado de invierno.

Pues bien, Dembélé aseguró en su escrito ir a una con su representante --que critió recientemente al club por sus negociaciones y a Xavi por hacerle jugar sin estar listo a nivel físico-- pero, a la vez, dejó abiertas esas negociaciones que parecían rotas.

"Como sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: GANAR", manifestó.

También apuntó a un cambio de actitud hacia las críticas recibidas por el entorno o afición blaugrana, así como sus rivales. "Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme de nada. ¿Ha sido un error? Seguramente", relativizó.

"A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado la COVID-19", recordó el extremo francés, que sigue en su tónica habitual de perderse varios partidos entre varias lesiones.

"Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido... Sin rechistar. Cumplí tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi PASIÓN. Soy plenamente consciente de mi suerte de dedicarme al trabajo más bonito del mundo", comentó al respecto, dando valor a esa crítica de su representante a Xavi por hacer jugar a Dembélé sin estar preparado.

Además, el galo aseguró que su mensaje es "transparente". "Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohíbo a cualquiera hablar por mi o por mi representante, en quien confío totalmente", apeló.