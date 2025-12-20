Dembélé vuelve a brillar con el PSG, que golea a un quinta división en Copa

En la primera gran noche de la temporada del Balón de Oro Ousmane Dembélé, el PSG goleó 4-0 al Vendée-Fontenay, de la quinta categoría del fútbol francés, este sábado en Nantes para avanzar a dieciseisavos de la Copa.

Désiré Doué abrió el marcador tras un bonito pase de Dembélé (25'), luego el número 10 parisino convirtió un penal (34') obtenido por Gonçalo Ramos, que firmó un doblete en la segunda parte (53' y 58').

Sin jugar como falso nueve, posición que le sirvió para ganar el Balón de Oro la pasada temporada, Dembélé jugó como enganche con la delantera.

Fue Gonçalo Ramos quien heredó la posición de delantero centro, pero Dembélé tampoco encaró ni rompió por banda como el extremo derecho que fue durante gran parte de su carrera.

Su entrenador Luis Enrique parece convencido de que este rol de número 10 le permite preservar su físico tras tantos contratiempos físicos desde el inicio de temporada.

En la portería debutó el italo-brasileño Renato Marin, prometedor tercer arquero del club, de 19 años. Tuvo una noche tranquila y su única parada llegó en el 85'.

Luis Enrique no podía contar con el ruso Matvei Safonov, que sufrió una fractura en la mano izquierda el miércoles en la tanda decisiva de penales en la que paró cuatro para darle la Intercontinental a su club ante el Flamengo.

El técnico español dejó en el banquillo a Lucas Chevalier, titular los primeros meses de la temporada y que regresa de una lesión.

El PSG se despide con este triunfo de 2025, el mejor año de su historia, con seis nuevos títulos en la vitrina, entre ellos la deseada Liga de Campeones.