Dembélé y Marquinhos vuelven a una convocatoria del PSG

El flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé, lesionado desde hace varias semanas en el muslo derecho, regresó, al igual que el brasileño Marquinhos, a la convocatoria del Paris Saint-Germain para enfrentarse el martes al Bayer Leverkusen en Liga de Campeones.

Víctima de una lesión "severa en el isquio derecho" con la selección francesa el 5 de septiembre, Dembélé acudió a una clínica especializada en Doha, Catar, durante el parón internacional, y regresó a los entrenamientos con el grupo la semana pasada.

No entró en la nómina para enfrentarse al Estrasburgo el viernes en liga francesa (3-3). Pero el Balón de Oro podría gozar de minutos en Alemania, por primera vez desde que conquistase el galardón individual supremo.

Luego de seis semanas de ausencia, como se anunció en el momento de conocerse su lesión, el delantero francés parece apto para el regreso.

"Es Ousmane Dembélé, no es sólo el Balón de Oro. Es la misma persona. Estamos muy contentos de contar con Ousmane Dembélé y Marquinhos, y la semana pasada con Désiré Doué", reaccionó el lunes Luis Enrique ante la prensa.

Además de Dembélé, el PSG recuperó el viernes pasado a Désiré Doué y al delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El capitán Marquinhos, ausente el viernes, forma también parte del viaje a Leverkusen, pero no Fabián Ruiz (aductor) ni Joao Neves (fatiga muscular).

