Demercado de Cardinals pierde balón en la línea de gol para touchback

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El corredor de los Cardinals de Arizona, Emari Demercado, tuvo un touchdown de 72 yardas anulado contra los Titans de Tennessee después de lanzar el balón antes de cruzar la línea de gol.

Fue la segunda semana consecutiva en que un jugador de la NFL convierte una anotación larga en un touchback al perder el balón justo fuera de la zona prometida.

Con los Cardinals liderando el domingo 21-6 en el último cuarto, Demercado atravesó por el centro y corrió hacia la zona de anotación. Demercado, al parecer pensando que estaba solo, redujo la velocidad dentro de la línea de cinco yardas con el esquinero de Tennessee, L'Jarius Sneed, acercándose rápidamente.

Demercado lanzó el balón mientras Sneed intentaba alcanzarlo e inicialmente se le otorgó un touchdown. Una revisión mostró que Demercado soltó el balón antes de cruzar la línea de gol, y los Titans fueron premiados con un touchback.

Tennessee rápidamente avanzó por el campo para la carrera de touchdown de una yarda de Tony Pollard, acercándose a 21-12.

Una semana antes, el receptor de los Colts, Adonai Mitchell, sostuvo el balón mientras se acercaba a la línea de gol y perdió el control de este para un touchback, anulando lo que habría sido una espectacular recepción de touchdown de 76 yardas contra los Rams de Los Ángeles. Indianápolis perdió 27-20.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes