Demócrata Mikie Sherrill es elegida como gobernadora de Nueva Jersey tras vencer a aliado de Trump

TRENTON, Nueva Jersey, EE. UU. (AP) — La representante federal Mikie Sherrill fue elegida el martes como la nueva gobernadora de Nueva Jersey, consolidando el control demócrata de un estado que ha sido marcadamente azul en las contiendas presidenciales y del Senado, pero que había mostrado una cierta inclinación hacia la derecha en los últimos años.

Sherrill, quien fue piloto de helicóptero de la Marina y miembro del Congreso durante cuatro períodos, derrotó a Jack Ciattarelli, quien gozaba del respaldo del presidente Donald Trump.

El inicio de la votación el martes se vio interrumpido después de que funcionarios en siete condados recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba, las cuales las autoridades determinaron posteriormente que eran infundadas, indicó la máxima funcionaria electoral del estado, la vicegobernadora Tahesha Way.

Un juez concedió una extensión de una hora en algunos centros de votación, después de que los demócratas presentaron una solicitud para tres escuelas que recibieron amenazas de bomba el martes.

Sherrill, de 53 años, ofrece cierta tranquilidad a los moderados dentro del Partido Demócrata rumbo a las elecciones de mitad de período del próximo año. Exfiscal y veterana militar, Sherrill encarna a una marca de demócratas centristas que buscan atraer a algunos conservadores al tiempo que se alinean con algunas causas progresistas. Hizo campaña enfrentándose a Trump y culpando a sus aranceles de las preocupaciones económicas de los votantes.

Sherrill se convertirá en la segunda mujer en gobernar Nueva Jersey, después de que la republicana Christine Todd Whitman lo hizo entre 1994 y 2001. Su victoria también le da a los demócratas tres victorias consecutivas en las elecciones estatales de Nueva Jersey, la primera vez en seis décadas que cualquiera de los principales partidos logra un triplete.

Ciattarelli perdió su segunda elección consecutiva para gobernador después de quedarse a pocos puntos de derrotar a Phil Murphy hace cuatro años.

La contienda para la gubernatura de Nueva Jersey, una de dos este año junto con Virginia, a menudo giró en torno a asuntos locales como los impuestos a la propiedad. Pero la campaña también sirvió como un posible indicador del sentimiento nacional, especialmente en cuanto a la reacción de los votantes al segundo mandato del presidente y al mensaje de los demócratas antes de las elecciones legislativas 2026.

Durante sus últimas semanas de campaña, Sherrill criticó la amenaza del presidente de cancelar un proyecto para construir nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson para reemplazar los que se utilizan actualmente para viajar hacia y desde la ciudad de Nueva York. También prometió congelar las tarifas de servicios eléctricos, que han aumentado recientemente.

Sherrill asume el cargo de gobernadora después de servir cuatro períodos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Ganó ese puesto en 2018 durante el primer mandato de Trump, volteando un distrito que había estado en manos del Partido Republicano durante mucho tiempo en una elección en la que los demócratas arrasaron con 11 de los 12 escaños de la Cámara del estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.