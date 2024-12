Demócratas aún no concuerdan sobre la gravedad de su lío político tras derrota electoral

NUEVA YORK (AP) — Casi un mes después de una devastadora derrota electoral que expuso grietas en la misma fundación de su partido, los demócratas siguen profundamente divididos sobre la magnitud de su problema político, o incluso si tienen uno.

Varios líderes demócratas están minimizando la fuerza de la victoria de Donald Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris como el resultado inevitable de una reacción anticontinuismo impulsada por la inflación que ha moldeado elecciones en todo el mundo. Pero otros están convencidos de que el Partido Demócrata enfrenta una crisis aguda que requiere una revisión urgente de su marca, mensaje y políticas económicas.

Trump barrió todos los estados clave el 5 de noviembre, convirtiéndose en el primer candidato republicano en ganar el voto popular nacional desde George W. Bush en 2004. Sin embargo, casi la mitad del país votó en su contra. Con los votos finales aún contándose en algunos lugares, Trump ganó el voto popular por solo 1,6 puntos porcentuales. Obtuvo la victoria en los siete principales estados indecisos por aproximadamente 760.000 votos combinados de más de 151 millones emitidos a nivel nacional.

“El vaso está medio lleno. Fue cerrado. De haber conseguido otro 2% o 3% de votantes estadounidenses, nos habríamos apuntado victorias desde la presidencia hacia abajo”, afirmó el gobernador de Colorado, Jared Polis, quien lidera un grupo llamado Gobernadores Protegiendo la Democracia.

Pero para Ken Martin, presidente del Partido Demócrata-Laborista-Agrario de Minnesota y candidato a liderar el Comité Nacional Demócrata el próximo año, la elección representó “una acusación condenatoria” para el Partido Demócrata.

“La gente no cree que el Partido Demócrata esté luchando por ellos o por sus familias o que les importe sus vidas”, dijo Martin a The Associated Press. “Perdimos terreno con casi todos los grupos excepto los hogares adinerados y los votantes con educación universitaria”.

El debate interno sobre la salud del partido llega en un momento crítico.

Trump regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, reclamando un mandato para promulgar una dramática agenda de “Make America Great Again” —MAGA, “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez—” liderada por la deportación masiva de millones de inmigrantes que radican en el país sin autorización legal; una revisión de los departamentos federales de salud, educación y justicia, y aranceles de importación importantes que amenazan con tensionar la economía de Estados Unidos y las alianzas internacionales por igual.

Los demócratas, incluso disminuidos y divididos, se presentan como la única resistencia organizada a Trump y sus aliados del MAGA empoderados. Pero por ahora, al menos, el Partido Demócrata no tiene líder y no hay acuerdo sobre los problemas políticos que necesitan ser arreglados ni cómo hacerlo.

Muchos grupos y líderes demócratas están trabajando a través de análisis postelectorales para entender mejor qué salió mal el 5 de noviembre, pero pocos están trabajando juntos. Y ya, algunos temen que los distintos análisis post mortem produzcan recomendaciones en competencia que probablemente se perderán en la prisa por dejar atrás la derrota de 2024.

Priorities USA, uno de los principales super PAC del Partido Demócrata, está listo para revelar sus hallazgos postelectorales esta semana. El grupo recomendará, entre otras cosas, que los demócratas hagan un mejor trabajo escuchando a los votantes en lugar de a los encuestadores, mientras ofrecen una alternativa positiva más orientada al futuro al movimiento MAGA de Trump.

Si no realizan cambios significativos, según un adelanto de esa sesión informativa, Priorities cree que no hay garantía de que elementos clave de la base demócrata, especialmente los jóvenes y los votantes no blancos, regresen al partido en futuras elecciones.

Algunas de las voces más fuertes que piden cambios drásticos representan al ala más izquierdista del partido, que a menudo es ignorada por los demócratas de la clase dirigente que controlan el mensaje, la estrategia y la plataforma política del partido.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, irritó a algunos líderes del partido el día después de la elección con una crítica mordaz: “No debería sorprender que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora encuentre que la clase trabajadora los ha abandonado”.

“Mientras el liderazgo demócrata defiende el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere cambio”, continuó Sanders. “Y tienen razón”.

En las semanas desde entonces, el congresista de California, Ro Khanna, un aliado de Sanders y un posible contendiente presidencial futuro, ha estado instando a su partido a revisar su mensaje económico. Específicamente, está abogando por un “Nuevo Trato Económico” enfocado en crear empleos bien pagados para la clase media.

Marie Baldassarre, jefa de personal de Khanna, dijo que algunos demócratas podrían estar empezando a aceptar el mensaje de Khanna y su disposición a compartirlo en podcasts y medios de comunicación de derecha como Fox News.

“No sé cómo miran esta elección y no se toman un respiro. Es el momento de cambiar”, indicó Baldassarre. ”¿Por qué no trabajaríamos ahora? No resonamos”.

El estratega demócrata Waleed Shahid, un exportavoz de Justice Democrats y del grupo “No comprometido” que criticó la nominación primaria de Joe Biden, dijo que la derrota de Harris reveló que el partido “tiene un gran problema con la pérdida de votantes de clase trabajadora, poco informados y sin estudios universitarios”.

Él señala que algunos líderes demócratas han respondido con un encogimiento de hombros colectivo.

“Muchas personas en los niveles más altos del partido se sienten muy perdidas”, reconoció Shahid. “Soy escéptico de que puedan crear el tipo de coalición que necesitan para un cambio transformador a lo largo de nuestras vidas”.

La próxima elección del comité nacional para seleccionar un nuevo líder sirve como prueba de fuego para la dirección del partido.

Se espera que el DNC elija un nuevo presidente en febrero después de una serie de cuatro foros de candidatos en enero, según un memorando interno publicado la semana pasada. No está claro si los delegados optarán por un candidato ajeno a las filas y de alto perfil o por alguien más familiarizado con los intrincados mecanismos del aparato político del partido.

Algunos están pidiendo cambios radicales.

Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, quien anunció su candidatura para presidente del DNC el domingo, dijo que los demócratas deben adoptar una nueva estrategia de comunicación para conectar con los votantes que no prestan mucha atención a la política. Elogió el dominio de Trump sobre el paisaje mediático y sugirió que su propio partido preste más atención a los podcasts y redes de noticias no políticas y de tendencia derechista.

Sin embargo, Wikler no cree que los resultados electorales de 2024 representen una crisis política para su partido.

“Lo que vimos fue un cambio estrecho hacia la derecha impulsado principalmente por las personas más afectadas por la inflación, que prestaban menos atención a las noticias”, afirmó. “Eso no sugiere un cambio permanente hacia Trump. Creo que hay una oportunidad muy real para que los demócratas recuperen terreno”.

Añadió: “También creo que es muy probable que Trump repita la historia y sea un desastre”.

Cappelletti reportó desde Lansing, Michigan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.