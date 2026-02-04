Demócratas de EEUU lanzan programa para captar votantes poco frecuentes antes de las elecciones

Por Joseph Ax

4 feb (Reuters) - Los demócratas nacionales lanzarán el miércoles un programa destinado a involucrar a ⁠más de un millón de ⁠votantes poco frecuentes en Estados Unidos en estados con elecciones reñidas, mucho antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ⁠según un ‌anuncio ​al que ha tenido acceso Reuters.

La nueva iniciativa se dirigirá a los ​posibles votantes demócratas que votaron en las elecciones presidenciales de 2020, cuando el ‌demócrata Joe Biden derrotó al republicano Donald Trump, ‌pero no acudieron a las ​urnas en 2024, cuando Trump ganó un segundo mandato frente a la demócrata Kamala Harris, según el Comité Nacional Demócrata (CND).

Más de 2.000 voluntarios ya se han inscrito en el programa "Local Listeners" (Oyentes Locales), que prevé más de 250.000 conversaciones telefónicas con votantes y más de 50 eventos presenciales de base en todo el país. La campaña también tratará de ⁠inscribir a miles de nuevos votantes en distritos electorales competitivos.

Las conversaciones, que adoptarán un enfoque ​de "escuchar primero", ayudarán al CND a identificar cuestiones críticas para los votantes que pueden ayudar a informar los mensajes de los candidatos demócratas en esos distritos, según el CND.

Los demócratas solo necesitan dar la vuelta a tres escaños republicanos en noviembre para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ⁠que cuenta con 435 escaños, aunque se enfrentan a una tarea más difícil en ​el Senado, controlado por los republicanos. Tomar el control de cualquiera de las dos cámaras permitiría a los demócratas abrir investigaciones sobre el Gobierno de Trump y bloquear gran parte de ‍la agenda legislativa del presidente.

"'Local Listeners' es una operación de contacto masivo con los votantes basada en una idea sencilla, pero poderosa: si queremos seguir recuperando la confianza y el apoyo de los votantes, tenemos que escucharlos", dijo el presidente del CND, Ken Martin, en ​un comunicado.

"Este programa moderniza la forma en que nos comunicamos con los votantes y escuchamos sus opiniones, algo que necesitamos para ganar las elecciones ahora y en los años venideros". (Información de ‍Joseph Ax; edición de Rod Nickel; editado en español por Patrycja Dobrowolska)