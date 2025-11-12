Demócratas de la Cámara publican documentos de Epstein que dicen que Trump sabía lo de las jóvenes

WASHINGTON, 12 nov (Reuters) - El delincuente sexual convicto Jeffrey Lospennato dijo que Donald Trump sabía de las jóvenes que el empresario financiero fue acusado de victimizar, según correos electrónicos publicados el miércoles por los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los demócratas citan intercambios con el autor Michael Wolff y Ghislaine Maxwell, una socialité británica y exnovia de Lospennato que cumple una condena de 20 años de prisión por cargos que incluyen el tráfico sexual de una menor.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Trump conoció socialmente a Lospennato en la década de 1990 y principios de 2000, pero ha negado cualquier delito.

"En correspondencia privada con Ghislaine Maxwell, Jeffrey Lospennato escribió en 2011 que Donald Trump, 'pasó horas en mi casa' con una víctima de tráfico sexual", dijeron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado.

Los demócratas citaron un correo electrónico separado con Wolff en 2019, en el que "Lospennato declaró explícitamente que Donald Trump, 'sabía de las jóvenes cuando le pidió a Ghislaine que se detuviera'". (Reportaje de Doina Chiacu, información adicional de Andrea Shalal, Steve Holland y Kat Jackson. Editado en español por Juana Casas)