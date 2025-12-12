Demócratas de la Cámara publican fotos de Epstein con Trump y Clinton

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el viernes una selección de fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein, entre ellas, algunas de Donald Trump, Bill Clinton y el expríncipe Andrés.

Las 19 fotos publicadas por los legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fueron una pequeña parte de las más de 95.000 imágenes que recibieron del patrimonio del magnate, quien murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba cargos por tráfico sexual. Las fotos publicadas el viernes son independientes de los archivos del caso que el Departamento de Justicia ahora está obligado a divulgar, pero la anticipación crece a medida que el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta un plazo la próxima semana para hacer públicos los muy esperados archivos de Epstein.

Las fotos fueron publicadas sin subtítulos ni contexto y entre ellas hay una imagen en blanco y negro de Trump junto a seis mujeres cuyos rostros fueron ocultados.

El representante Robert García, el principal demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara, no indicó si alguna de las mujeres que aparecen en las fotos había sido víctima de abuso, pero agregó: “Nuestro compromiso desde el primer día ha sido censurar cualquier foto, cualquier información que pudiera causar algún tipo de daño a cualquiera de las víctimas”.

Un portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara, controlado por los republicanos, acusó a García y a los legisladores demócratas de “seleccionar fotos y hacer censuras dirigidas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”, y agregó que ninguna parte de los documentos que el comité ha recibido muestra “alguna mala conducta” por parte del presidente.

Muchas de las fotos ya han circulado entre el público. Los demócratas prometieron seguir publicando imágenes en los próximos días y semanas, mientras buscan presionar a Trump por la negativa anterior de su administración republicana a divulgar documentos de la investigación de Epstein. García dijo que su personal había revisado aproximadamente una cuarta parte de las imágenes que recibió del patrimonio de Epstein, que incluían fotos que le fueron enviadas o que tenía en su posesión.

“Ahora mismo, Donald Trump necesita liberar los archivos al público estadounidense para que la verdad pueda salir a la luz y podamos realmente obtener un sentido de justicia para los sobrevivientes”, agregó García.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las fotos.

Trump, que alguna vez fue amigo cercano de Epstein, ha dicho que se distanció de él mucho antes de que enfrentara los cargos de tráfico sexual. Clinton también ha minimizado su relación con Epstein, reconociendo que viajó en el avión privado del magnate, pero señaló a través de un portavoz que no tenía conocimiento de los crímenes del difunto financiero. El expresidente estadounidense tampoco ha sido acusado de conducta inapropiada por las víctimas conocidas del magnate. Sin embargo, los republicanos del comité de la Cámara presionan para que él y Hillary Clinton testifiquen en su investigación.

Andrés perdió sus títulos y privilegios reales este año en medio de nuevas revelaciones de sus vínculos con Epstein, aunque ha negado haber cometido alguna irregularidad.

Entre las fotos divulgadas también hay imágenes del operador político de derecha Steven Bannon, los multimillonarios Richard Branson y Bill Gates, el cineasta Woody Allen, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el profesor de derecho Alan Dershowitz. Todos ellos han negado cualquier conducta inapropiada en sus asociaciones con Epstein, en cuyo círculo de amigos había muchas figuras de alto perfil.

En medio de una publicación de correos electrónicos entre Summers y Epstein, el exfuncionario se alejó de su puesto de enseñanza en la Universidad de Harvard y enfrentó otras repercusiones en su posición en círculos académicos.

Allen ha enfrentado acusaciones de su hija adoptiva, Dylan Farrow, de haberla acosado sexualmente cuando era niña. El cineasta ha negado esas imputaciones.

Sin embargo, algunos legisladores creen que otras figuras de alto poder podrían estar implicadas en el abuso de Epstein si se divulgan los archivos completos del caso que están en poder del Departamento de Justicia.

El representante republicano de Kentucky Thomas Massie, que fue fundamental en la aprobación de un proyecto de ley para exigir la divulgación de los archivos, dijo que era una buena señal que el Departamento de Justicia haya buscado que se libere material del jurado investigador de varios tribunales.

“El material del jurado investigador es solo una pequeña fracción de lo que el DOJ (Departamento de Justicia por sus siglas en inglés) necesita liberar, porque el FBI y el DOJ probablemente tienen evidencia que eligieron no llevar al jurado investigador porque la evidencia que poseen implicaría a otras personas, no a Epstein o Maxwell”, señaló.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.