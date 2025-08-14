Demócratas de Texas planean terminar huelga por redistribución republicana de mapa electoral

CHICAGO (AP) — Los demócratas de Texas se acercaron el jueves a poner fin a un paro de casi dos semanas que ha bloqueado la redistribución del mapa electoral por parte del Partido Republicano y los ha puesto bajo amenazas crecientes por parte de los republicanos en casa.

Los demócratas anunciaron que regresarán siempre y cuando los republicanos de Texas terminen una sesión especial y California presente su propia propuesta de mapa redibujado, ambos eventos esperados para el viernes.

Los demócratas no especificaron qué día podrían regresar.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, aún tiene la intención de impulsar nuevos mapas que otorgarían al Partido Republicano cinco escaños más antes de las elecciones de mitad de período del próximo año.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas indicaron en un comunicado que, bajo el consejo de asesores legales, necesitaban regresar al estado para "construir un sólido registro legislativo público" para una próxima batalla legal contra un nuevo mapa.

"Ahora, mientras los demócratas de todo el país se unen a nuestra lucha para hacer que estos mapas fracasen en su propósito político, estamos preparados para llevar esta batalla de regreso a Texas bajo las condiciones adecuadas y llevar esta lucha a los tribunales", afirmó el líder demócrata de la Cámara, el representante estatal Gene Wu.

Lathan informó desde Austin.

