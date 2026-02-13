Demócratas dicen que acuerdos de deportación al extranjero de Trump cuestan millones a los contribuyentes

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Los acuerdos de deportación de inmigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump, con Gobiernos extranjeros cuestan a los contribuyentes estadounidenses millones de dólares, en ocasiones más de un millón de ‌dólares por persona expulsada del país, ‌y ⁠reportan pocos beneficios, según un estudio de los demócratas del Senado publicado el viernes. Trump pretende deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y su Gobierno ha tratado de intensificar las expulsiones de inmigrantes a terceros países que no ​son su nación ⁠de origen. Los demócratas ⁠de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado afirmaron en su informe que se desconoce el costo total de las expulsiones a terceros ​países, pero que se han enviado más de 32 millones de dólares directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini ‌y Palau. A enero de 2026, los cinco países solo habían recibido unos 300 nacionales ​de terceros países —250 de ellos venezolanos enviados a El Salvador— procedentes ​de Estados Unidos, la mayoría de los cuales ya han sido devueltos o están a punto de regresar a su país de origen, según el informe. En uno de los ejemplos citados, un jamaicano fue enviado a Esuatini con un costo de más de 181.000 dólares, a pesar de que un tribunal estadounidense dictaminó que debía ser devuelto a su país de origen. Semanas más tarde, fue trasladado en avión a Jamaica, a 7.000 millas de distancia, también a cargo ​de Estados Unidos, según el informe. De acuerdo al reporte, el Gobierno jamaicano dijo que nunca se opuso a su regreso a su país de origen. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud ⁠de comentarios sobre el informe. La Casa Blanca ha afirmado que su programa de deportaciones masivas fue una promesa central de la exitosa campaña de Trump para la reelección en 2024 ‌y que "está liberando recursos, revitalizando oportunidades y restaurando la seguridad". El informe de 30 páginas fue publicado por la senadora Jeanne Shaheen, máxima representante demócrata en la comisión de relaciones exteriores, y también fue firmado por los demócratas de la comisión Chris Coons, Chris Murphy, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tammy Duckworth y Jacky Rosen. "Este informe describe la preocupante práctica de la administración Trump de deportar a personas a terceros países -lugares con los que estas personas no tienen ninguna conexión- con un gran costo para los contribuyentes estadounidenses, y plantea serias dudas", dijo Shaheen en un comunicado. Los críticos afirman que la política de ‌deportación a terceros países de Trump tiene como objetivo avivar el miedo entre los migrantes y animarlos a "autodeportarse" a sus países de origen si se encuentran ⁠en Estados Unidos, y a quedarse en su país o irse a otro lugar si no lo están. Sin embargo, la Administración no ‌ha proporcionado información detallada sobre sus planes o acuerdos con terceros países para aceptar a los migrantes expulsados de Estados Unidos ⁠pero que no pueden regresar a sus países de origen. Reuters informó en enero sobre personas que ⁠son deportadas a sus países de origen a pesar del temor a la persecución política en sus naciones. Entre ellas se encontraba una mujer de Sierra Leona que fue enviada primero a Ghana y luego devuelta por la fuerza a su país de origen desde allí, a pesar de que un juez estadounidense había concedido su solicitud de ir a otro lugar. El informe de los demócratas afirma que no hay pruebas de que el Departamento ‌de Estado esté llevando a cabo una supervisión de seguimiento del uso ​de los fondos de los contribuyentes, ni siquiera con Gobiernos que tienen antecedentes de corrupción y abusos de los derechos humanos. Abarca los acuerdos y las expulsiones a terceros países notificadas hasta el 31 de enero de 2026, pero señala que se espera que la Administración Trump busque más acuerdos. "El personal del Comité Minoritario entiende que el Departamento de Estado está negociando acuerdos ‌de expulsión a terceros países con entre 70 y 80 países", señala el informe. (Reporte de Patricia Zengerle; edición en Español de Manuel Farías)