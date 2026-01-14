Demócratas en el Senado de EEUU están optimistas por las elecciones de noviembre

WASHINGTON (AP) — Los líderes demócratas en el Senado de Estados Unidos creen que tienen un camino para ganar la mayoría en noviembre, aunque sería con muy poco margen de maniobra.

El partido recibió un nuevo impulso de confianza cuando la excongresista Mary Peltola anunció el lunes que se postulará para el Senado en Alaska. Su candidatura ofrece a los demócratas un cuarto candidato crítico con reconocimiento estatal en estados donde los senadores republicanos buscan la reelección este año. A nivel nacional, los demócratas deben obtener cuatro escaños para desplazar a los republicanos, que ahora son mayoría.

Esa posibilidad parecía casi imposible al inicio del año pasado. Y aunque el panorama ha mejorado algo al comenzar 2026, los demócratas aún casi con certeza deben arrasar en esos cuatro escaños. Primero deben resolver algunas primarias contenciosas, la marca de un partido que aún batalla por encontrar su camino después de que los republicanos tomaron el control total de Washington en 2024. Es importante destacar que también deben repeler desafíos a los titulares en algunos de los estados más competitivos del mapa.

Y aunque algunos de los principales reclutas demócratas del Senado del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fueron elogiados por su éxito estatal en estados clave, algunos tienen casi 70 años o más, lo que difícilmente es la clave para una transformación demócrata duradera.

Los republicanos dudan que los demócratas puedan llevar a cabo tal tarea, considerando que la mayoría de las contiendas de 2026 son en estados que Donald Trump ganó fácilmente en 2024.

Aun así, los votantes independientes se han inclinado en dirección a los demócratas durante el último año, según una nueva encuesta de Gallup, una ligera brisa a favor de los demócratas que no esperaban hace un año cuando no había un camino claro.

“Yo digo que es un camino mucho más amplio de lo que piensan los escépticos, y un camino mucho más amplio de lo que era hace tres meses y ciertamente hace un año”, dijo Schumer a The Associated Press el martes.

Actualmente, los republicanos tienen 53 escaños, mientras que el caucus demócrata cuenta con 47 miembros, incluidos dos independientes.

4 candidatos estatales en estados republicanos

Schumer argumenta que Peltola, elegida dos veces a nivel estatal para el escaño general de la Cámara de Representantes de Alaska, pone al estado, que típicamente se inclina hacia los republicanos, en juego como una posible ganancia para los demócratas.

Es un desarrollo similar al de otros estados donde Schumer cree que los demócratas han reclutado candidatos fuertes: Sherrod Brown, tres veces senador en Ohio; el dos veces gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y la dos veces gobernadora de Maine, Janet Mills.

Pero difícilmente representan un cuarteto de garantías. Brown, un progresista pro-laboral de larga data en Ohio, que se inclina cada vez más hacia el Partido Republicano, y Peltola, quien fue elegida durante una elección especial en 2022, ambos perdieron la reelección en 2024. Mills, terminando su segundo mandato como gobernadora, enfrenta un desafío primario competitivo del veterano progresista y agricultor de ostras Graham Platner.

Ninguno de los cuatro tuvo una popularidad arrolladora con los votantes en sus estados en 2024. Casi la mitad de los votantes tenía opiniones algo o muy favorables de todos ellos, aunque Cooper ligeramente más alto y Brown más bajo, según AP VoteCast, una encuesta del electorado.

La edad sigue siendo otro problema. Después de que el presidente Joe Biden, que está iniciando sus 80 años, se retiró de la contienda 2024 en medio de preocupaciones de que era demasiado mayor para servir, el liderazgo demócrata del Senado no ha cambiado de rumbo. Schumer, de 75 años, ha reclutado candidatos que son mayores, con varios de los principales reclutas, incluidos Mills y Brown, bien entrados en sus 70 años.

“Los votantes enviaron un mensaje muy claro en 2024 de que están hartos de la gerontocracia. Están hartos de que los demócratas presenten candidatos viejos y quieren sangre nueva”, dijo Lis Smith, estratega demócrata nacional. “Y algunos de los reclutas, como en Maine, parecen ignorar completamente el mensaje que los votantes enviaron en 2024”.

Schumer dijo que recuperar el Senado es primordial sobre todo lo demás.

“No se trata de jóvenes contra viejos. No se trata de izquierda contra centro. Se trata de quién puede ganar mejor en los estados”, dijo. “Así que, estos son todos muy buenos candidatos, y no creo que debas mirarlos a través de un prisma estrecho. Debes mirar quién puede ganar”.

Primarias y tensiones del partido

Antes de que los demócratas puedan probar su atractivo en las elecciones generales, deben navegar algunas primarias que destacan las divisiones persistentes dentro del partido.

Platner, quien ha sido respaldado por el senador independiente Bernie Sanders de Vermont, ha demostrado una recaudación de fondos formidable para su contienda en Maine, a pesar de las controversias en torno a publicaciones pasadas en redes sociales y un tatuaje vinculado a imágenes nazis. Algunos demócratas temen que su atractivo insurgente pueda ser una responsabilidad en noviembre si es el nominado.

En Michigan, la jubilación del senador demócrata Gary Peters ha abierto un escaño en un estado que Trump ganó por poco. Los republicanos se han unificado detrás del exrepresentante Mike Rogers, mientras que los demócratas enfrentan una primaria concurrida en agosto después de no lograr reclutar a la gobernadora Gretchen Whitmer.

Las primarias concurridas o contenciosas también se están desarrollando en Minnesota, Texas e Iowa, lo que obliga a los demócratas a dedicar recursos incluso en estados que no son centrales para su camino hacia una mayoría.

El senador Chris Van Hollen es parte de un grupo informal de senadores demócratas conocido como Fight Club que ha sido abiertamente crítico con el enfoque del liderazgo del partido hacia las elecciones intermedias. Van Hollen dijo que el grupo ha objetado lo que considera el brazo de campaña de los demócratas del Senado, controlado por Schumer, “inmiscuyéndose en ciertas primarias demócratas”.

“Así que, sí, estamos echando un vistazo a todos ellos”, dijo Van Hollen sobre respaldar a candidatos más progresistas.

Los republicanos también confían en sus probabilidades

Betsy Ankney, directora política del Comité Senatorial Republicano Nacional en 2020, reconoció el deseo de los demócratas de argumentar por la competitividad, pero caracterizó las victorias presidenciales de Trump en Alaska y Ohio en 2024, por márgenes de 13 y 11 puntos porcentuales, respectivamente, como enormes obstáculos.

Dijo que los republicanos están “correctamente enfocados en objetivos tangibles reales en Georgia, en Michigan”, llamándolos “oportunidades de ganancia muy reales”.

La oportunidad de los demócratas para la mayoría casi con certeza depende de que el senador Jon Ossoff gane la reelección en Georgia, donde Trump ganó en 2024 por 2,2 puntos porcentuales, y de mantener Michigan, donde la jubilación de Peters crea un escaño abierto en un estado que Trump ganó por 1,4 puntos porcentuales.

“No se trata solo de dónde pueden jugar los demócratas. Se trata de dónde podemos jugar nosotros también”, dijo Ankney.

Un entorno político inestable

A pesar de los desafíos, los demócratas ven razones para el optimismo en el clima político más amplio.

Una nueva encuesta de Gallup encontró que el 47% de los adultos en Estados Unidos ahora se identifican con o se inclinan hacia los demócratas, mientras que el 42% son republicanos o se inclinan hacia los republicanos. Eso da a los demócratas la ventaja en afiliación partidaria por primera vez desde el primer mandato de Trump.

Pero los datos sugieren fuertemente que los independientes se están moviendo hacia los demócratas debido a su actitud negativa hacia Trump, más que por una mayor buena voluntad hacia los demócratas. La favorabilidad del Partido Demócrata sigue siendo baja, y el análisis de Gallup encontró que, a medida que más estadounidenses se identifican como independientes, tienden a gravitar hacia el partido que está fuera del poder político, ya sean los demócratas o los republicanos.

Aun así, eso parece ser una dinámica a favor de los demócratas, ya que la inquietud económica se infiltra en el año electoral con poco tiempo antes de que los sentimientos se fijen en el pensamiento político de los votantes, dijo el veterano encuestador republicano Ed Goeas.

“Eso crea un entorno que afectará estas contiendas del Senado”, señaló Goeas, prediciendo que los republicanos de la Cámara podrían perder su mayoría. Dijo que los republicanos están asumiendo que la economía y el entorno político van a mejorar.

“Creo que van a terminar frustrados al entrar en el verano porque, en primer lugar, la economía no está mejorando en todos los niveles. Va a ser un entorno rico en objetivos para los demócratas”, agregó.

“Va a estar cerrado”.

Beaumont informó desde Des Moines, Iowa, y Amelia Thomson-DeVeaux en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.