Demócratas en Minnesota esperan reducir el poder de agentes federales tras redadas migratorias

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Los demócratas esperan frenar el poder de los agentes federales de inmigración en Minnesota al iniciar el martes la sesión legislativa del estado, mientras los republicanos se centran en combatir el fraude en programas públicos que el presidente Donald Trump citó para justificar las recientes medidas migratorias.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó durante el fin de semana que más de 1000 agentes han abandonado el área de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul), y que cientos más se marcharán en los próximos días, pero las secuelas seguirán resonando en el Capitolio estatal durante la sesión, que se extiende hasta finales de mayo.

Agudas divisiones obligan a concesiones de parte y parte

No está claro si algún cambio significativo puede aprobarse en una Legislatura estrechamente dividida. La Cámara está empatada, con un presidente republicano, mientras que los demócratas tienen apenas mayoría de un voto en el Senado. Por lo tanto, nada puede aprobarse sin apoyo bipartidista. Y es un año electoral, con los 201 escaños legislativos en juego. La presidenta de la Cámara, Lisa Demuth, está entre los candidatos del Partido Republicano que se postulan para gobernadora y ha manifestado su esperanza de ganar el respaldo de Trump. Todo eso podría dificultar los esfuerzos para llegar a una negociación.

“Definitivamente va a haber prioridades en ambos lados del pasillo. ... Pero, al final del día, necesitamos votos bipartidistas para sacar los proyectos en los comités y hacer el trabajo para los habitantes de Minnesota”, declaró Demuth a los periodistas el lunes.

La seguridad en el Capitolio es más estricta en esta sesión tras el asesinato de la ex presidenta demócrata de la Cámara Melissa Hortman y su esposo el verano pasado. Todos los visitantes ahora pasan por un control de armas.

Los demócratas proponen restricciones al ICE

El gobernador demócrata Tim Walz propuso la semana pasada un paquete de US$ 10 millones para compensar a pequeñas empresas que perdieron clientes y trabajadores durante el despliegue policial, y podrían presentarse más propuestas de ayuda.

Justo antes de la sesión, los demócratas de la Cámara y del Senado presentaron 11 proyectos para contrarrestar lo que consideran algunos de los peores excesos de los agentes federales de inmigración.

Las medidas buscan prohibirle a los agentes federales entrar a escuelas, guarderías, hospitales y universidades. También les prohibirían usar mascarillas, a la vez que les exigirían mostrar identificación visible. Además, requerirían que las autoridades federales permitan que investigadores estatales participen en investigaciones sobre tiroteos realizados por agentes federales, como las muertes de Renee Good y Alex Pretti. El estado sigue excluido de esos casos. El FBI notificó oficialmente al estado el lunes que no compartirá información ni pruebas de su investigación sobre la muerte de Pretti.

El principal demócrata en la Cámara, Zack Stephenson, indicó que no esperan apoyo de los líderes republicanos, pero confían en que algunos legisladores se desmarquen de su partido.

“Lo que hemos visto estas últimas seis semanas ha sido tan excepcional, tan dañino, que no sé cómo se puede ser humano y no responder a ello”, señaló Stephenson, añadiendo: “pero incluso si no es por eso, también sabemos que es un año electoral y los votantes están mirando, y los votantes harán rendir cuentas a la gente si no se enfrenta a esta administración”.

Stephenson también reconoció que cualquier restricción que el estado intente imponer a las fuerzas del orden federales probablemente será impugnada en los tribunales.

“Pero hay cosas por las que vale la pena luchar”, agregó Stephenson. “Y si no vamos a luchar por esto, ¿qué estamos haciendo aquí?”

Republicanos buscan guiar la atención al fraude

Los republicanos no quieren enfrentarse a las autoridades federales y esperan cambiar el foco hacia la lucha contra el fraude.

“Los habitantes de Minnesota quieren que nuestras fuerzas del orden estatales y locales cooperen con la aplicación federal de las leyes de inmigración”, sostuvo el representante Harry Niska, el número 2 de los republicanos en la Cámara.

Una de las principales prioridades republicanas contra el fraude es una legislación para crear una Oficina del Inspector General independiente que investigue y prevenga el uso indebido de fondos públicos. El Senado aprobó una propuesta similar el año pasado con una votación bipartidista de 60-7. Los líderes demócratas de la Cámara bloquearon una votación al final de la sesión, pero la propuesta sigue vigente este año.

Los republicanos también quieren exigir más rendición de cuentas a las agencias y funcionarios que permitieron que ocurriera fraude bajo su supervisión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.