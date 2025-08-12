Demócratas evalúan qué ciudad puede ser la próxima mientras Guardia Nacional se reúne en la capital de EEUU

Por Andrew Goudsward y Julia Harte

WASHINGTON, 12 ago - Un flujo constante de soldados uniformados llegó al cuartel general de la Guardia Nacional en Washington el martes por la mañana, un día después de que el presidente Donald Trump diera el extraordinario paso de desplegar una fuerza de 800 soldados para combatir el crimen en la capital del país.

El despliegue ha suscitado el desprecio de los demócratas, que califican la medida de teatro político, y ha generado preguntas sobre dónde podrían ser enviadas las tropas de la Guardia Nacional la próxima vez.

Con Trump amenazando con replicar el despliegue en otras grandes ciudades, los demócratas señalaron que el crimen violento en Washington ha caído a mínimos históricos en los últimos dos años.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, trató de dar un giro positivo al despliegue el martes, diciendo que quería utilizarlo para reducir la delincuencia, a pesar de que anteriormente calificó la medida de "inquietante y sin precedentes".

Dijo que la Guardia Nacional no tendría competencias para efectuar detenciones. Las tropas no llevarán armas, pero tendrán sus armas de fuego estándar, por lo general rifles, cerca de la mano, dijo un funcionario. Además de la Guardia Nacional, Trump enviará a unos 500 agentes federales del orden para complementar la fuerza policial de la ciudad durante el despliegue de emergencia de 30 días.

"Tenemos más policías y queremos asegurarnos de usarlos", dijo Bowser a los periodistas el martes. Antes, Bowser se reunió con la fiscal general Pam Bondi, quien dijo en X que el intercambio fue productivo.

Invocando poderes de emergencia, Trump también ha dado a Bondi el control de la Policía Metropolitana de Washington como parte de su campaña para librar a la ciudad de "criminales violentos, turbas itinerantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar", un retrato del que los demócratas se burlan por considerarlo distorsionado y exagerado.

En el Distrito de Columbia, el crimen violento ha disminuido rápidamente desde un pico en 2023 y ahora está en niveles históricamente bajos, según muestran los datos.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, dijo que las estadísticas de criminalidad en las ciudades lideradas por los demócratas eran inventadas, sin aportar pruebas.

ROMPER CON LAS NORMAS El despliegue de la Guardia Nacional en otras ciudades supondría una nueva ruptura con las normas políticas de una administración que se ha mostrado firme a la hora de desplegar el poder presidencial, y los críticos afirman que la medida podría no ser legal.

En Washington, la Guardia Nacional depende directamente del presidente, lo que permite a Trump eludir a los líderes electos de la ciudad.

En los estados, por el contrario, la Guardia Nacional actúa como una milicia que responde ante el gobernador, excepto cuando es llamada al servicio federal.

Las tropas rara vez se despliegan para vigilar a los civiles estadounidenses. La decisión de Trump de tomar el control de la Guardia Nacional de California en junio en respuesta a las protestas contra la inmigración fue la primera vez desde los disturbios de Rodney King en 1992 que miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en respuesta a disturbios en suelo estadounidense. Otros despliegues se produjeron en respuesta a catástrofes o para reforzar la seguridad fronteriza.

El despliegue de California fue también la primera vez desde la época de los derechos civiles que se federalizaba la Guardia Nacional de un estado sin el consentimiento de su gobernador.

Durante la campaña electoral, Trump señaló a ciudades de mayoría demócrata como Baltimore, Chicago y Washington —todas ellas con una gran población negra— cuando habló de la criminalidad rampante en las zonas urbanas.

Chicago, que Trump mencionó el lunes, ha estado acosada durante mucho tiempo por la delincuencia violenta, pero ésta se redujo significativamente en el primer semestre del año.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo en un comunicado el lunes que Trump estaba difundiendo información errónea sobre la delincuencia, diciendo que los homicidios se redujeron un 30% en los últimos dos años y los tiroteos se redujeron un 40% sólo en el último año.

(Reporte de Andrew Goudsward y Jasper Ward en Washington; Idrees Ali en Toronto; Dietrich Knauth y Julia Harte en Nueva York; Andrew Hay en Taos, Nuevo México; y Brendan O'Brien en Chicago. Redactado por Donna Bryson; editado por Frank McGurty y Deepa Babington. Editado en español por Natalia Ramos)