Demócratas profundamente pesimistas sobre futuro de su partido, según encuesta AP-NORC

NUEVA YORK (AP) — Seis meses después de la victoria presidencial de Donald Trump, los demócratas siguen profundamente pesimistas sobre el futuro de su partido, aunque ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano son vistos favorablemente por la mayoría de los adultos en Estados Unidos.

Una nueva encuesta realizada a principios de este mes por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo alrededor de un tercio de los demócratas están "muy optimistas" o incluso "algo optimistas" sobre el futuro de su partido. Eso ha disminuido drásticamente desde julio de 2024, cuando alrededor de seis de cada 10 demócratas dijeron tener una perspectiva positiva.

“No estoy muy entusiasmado con los demócratas en este momento. Para mí, no están haciendo lo suficiente para oponerse a Trump”, declaró Damien Williams, un encuestado de 48 años de Cahokia Heights, Illinois.

La encuesta llega en un momento crítico para el Partido Demócrata, que busca impulso después de perder la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en las elecciones generales del otoño pasado. En la encuesta, los demócratas ofrecen opiniones mixtas sobre algunos de los funcionarios electos más conocidos de su partido, incluidos el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ambos de Nueva York, mientras expresan preocupaciones significativas sobre cómo se eligen los líderes en el sistema político de Estados Unidos.

Williams, miembro del sindicato de los Teamsters, indicó que probablemente no se sentirá bien con su partido nuevamente "hasta que alguien asuma el liderazgo y pueda traer un cambio positivo, una figura similar a Obama".

Mientras tanto, los republicanos son ligeramente más optimistas sobre el futuro de su partido que el año pasado.

La encuesta revela que alrededor de la mitad de los republicanos, un 55%, están muy o algo optimistas sobre el futuro de su partido, frente al 47% del verano pasado. Aun así, solo alrededor de tres de cada 10 republicanos son optimistas sobre el estado de la política en Estados Unidos, frente a aproximadamente uno de cada 10 el verano pasado.

Patrick Reynolds, un activista comunitario republicano y pastor de 50 años de Fort Worth, Texas, dice que tiene sentimientos encontrados sobre el liderazgo de Trump y el futuro de su partido.

Le preocupa que demasiados republicanos en el Congreso estén alineándose detrás del presidente republicano y su principal aliado y asesor, Elon Musk, quien ha liderado el impulso de Trump para reducir el tamaño del gobierno federal. Reynolds también expresa su preocupación de que los movimientos agresivos de Trump para combatir la inmigración ilegal puedan estar violando la Constitución.

"¿Cómo podemos ser el partido de la ley y el orden cuando estamos violando principios constitucionales?" comentó Reynolds. "Creo que podría haber una reacción (política)".

Ninguno de los partidos políticos es especialmente popular en este momento.

En general, alrededor de cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos tienen una visión favorable del Partido Republicano, mientras que alrededor de un tercio tiene una visión positiva del Partido Demócrata.

Este apoyo relativamente débil se extiende a algunos de los funcionarios más prominentes de cada partido.

Aproximadamente cuatro de cada 10 estadounidenses tienen una visión favorable de Bernie Sanders, un independiente de Vermont que ha competido dos veces por la nominación presidencial demócrata y ha recorrido la nación en los últimos meses reuniendo resistencia anti-Trump. Entre los autodenominados demócratas, alrededor de tres cuartas partes ven a Sanders favorablemente.

Aproximadamente la mitad de los demócratas tienen una visión favorable de Ocasio-Cortez, quien se ha unido a Sanders en la gira "Luchando contra la Oligarquía". Ella es menos popular entre los adultos en Estados Unidos en general: alrededor de tres de cada 10 tienen una opinión favorable de la representante de 35 años, quien a veces se menciona como una posible candidata presidencial en 2028.

Schumer, el principal demócrata del Senado, es menos popular que Sanders u Ocasio-Cortez.

Solo alrededor de un tercio de los demócratas tienen una visión algo o muy favorable del senador de 74 años, quien recibió críticas de muchos liberales por acceder a un proyecto de ley de financiación liderado por republicanos que mantuvo el gobierno abierto. La proporción de demócratas que ven a Schumer positivamente ha disminuido desde diciembre de 2024, cuando alrededor de la mitad tenía una visión algo o muy favorable. Entre todos los adultos, su favorabilidad se sitúa en el 21%.

La demócrata Monica Brown, una trabajadora social de 61 años de Knoxville, Tennessee, expresó: "Siento que la mayoría del viejo Partido Demócrata necesita irse. No están en sintonía con la nueva generación. No están en sintonía con el nuevo mundo. Tenemos tanta división dentro del partido".

En el lado republicano, el secretario de Estado Marco Rubio, un exsenador de Florida, es más popular que varios otros republicanos de alto perfil.

Alrededor de seis de cada 10 republicanos ven a Rubio favorablemente, aunque ese número cae a alrededor de un tercio entre todos los adultos. Aproximadamente la mitad de los republicanos tienen una opinión positiva del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson de Luisiana, mientras que alrededor de una cuarta parte de los adultos sienten lo mismo. Ese es aproximadamente el mismo nivel de apoyo para el secretario de Defensa Pete Hegseth, un ex presentador de Fox News que obtiene calificaciones favorables del 44% de los republicanos y alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses en general.

Más allá de su perspectiva negativa sobre el futuro de su partido, el 55% de los demócratas también son pesimistas sobre la forma en que se eligen los líderes en Estados Unidos. La cifra ha aumentado ligeramente desde el 46% del verano pasado, cuando el presidente Joe Biden aún estaba en la Casa Blanca.

Linda Sleet, una jubilada de 69 años que vive en Venice, Florida, planteó preocupaciones específicas sobre la forma en que se dibujan los distritos congresionales y el Colegio Electoral que se utiliza para determinar las contiendas presidenciales en lugar del voto popular.

"No tengo confianza en el sistema", señaló Sleet. "Creo que cumplió un propósito hace mucho tiempo, pero ya no".

Williams, el miembro de los Teamsters de Illinois, dijo que está descontento con casi todo lo relacionado con la política en Estados Unidos.

"Voy a necesitar ver algunas victorias para Estados Unidos, para la humanidad, antes de poder ser optimista en este momento", expresó. "Cada día es solo un bombardeo constante de sentimientos y noticias negativas políticamente. Todo está arruinado en este momento".

Sanders reportó desde Washington.

La encuesta AP-NORC abarcó 1.175 adultos y se realizó entre el 1 y el 5 de mayo usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.