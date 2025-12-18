Demócratas publican decenas de nuevas imágenes del patrimonio de Epstein

Por Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) - Congresistas demócratas dieron a conocer el jueves decenas de nuevas imágenes procedentes del patrimonio del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haga públicos los archivos no clasificados de su investigación sobre el financiero.

El último lote de imágenes que se hizo público incluye primeros planos de frases de "Lolita", un libro sobre la obsesión de un hombre por una niña de 12 años, garabateadas con tinta negra sobre el cuerpo de una mujer: pecho, pies, cuello y espalda; documentos de identidad editados de mujeres de Rusia, Marruecos, Italia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania; y un hilo de texto nocturno sobre el envío de chicas para alguien identificado como "j" por 1.000 dólares cada una.

Las 68 fotos forman parte de las 95.000 que el patrimonio de Epstein entregó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La semana pasada, los demócratas habían divulgado 19 fotos, incluyendo algunas en las que aparecía el ahora presidente Donald Trump, quien desestimó las imágenes como "nada del otro mundo".

El multimillonario fundador de Microsoft Bill Gates, el profesor y activista político Noam Chomsky y el exasesor de Trump Steve Bannon también aparecen en las últimas imágenes.

Los demócratas del Comité dijeron que las imágenes publicadas el jueves "fueron seleccionadas para proporcionar al público transparencia en una muestra representativa de las fotos" y "para proporcionar una visión de la red de Epstein y sus actividades extremadamente perturbadoras".

Los demócratas dijeron que tenían miles de imágenes más, "tanto gráficas como mundanas", que siguen analizando.

"Los demócratas de Supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para proporcionar transparencia al pueblo estadounidense", dijo el representante de California Robert García, principal demócrata en el Comité de Supervisión.

"A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia tiene en su poder. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el DOJ debe hacer públicos los archivos Epstein ahora".

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reportaje de Nolan D. McCaskill; Edición de David Gregorio, Editado en español por Juana Casas)