Demócratas ven "insuficiente" la oferta de la Casa Blanca sobre ICE mientras expira financiamiento

WASHINGTON (AP) — Los líderes demócratas afirman que una propuesta de la Casa Blanca es "incompleta e insuficiente" y exigen nuevas restricciones a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, amenazando con un cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijeron en una comparecencia el lunes por la noche que la contrapropuesta de la Casa Blanca a la lista de demandas que transmitieron durante el fin de semana "no incluía ni detalles ni texto legislativo" y no aborda "las preocupaciones que los estadounidenses tienen sobre la conducta ilegal de ICE". La propuesta de la Casa Blanca no se hizo pública

El comunicado de los demócratas llega mientras el tiempo se agota, con la amenaza de otro cierre parcial del gobierno que podría comenzar el sábado. Entre las demandas de los demócratas se incluye un requisito de órdenes judiciales, que los agentes del DHS vayan mejor identificados, nuevos estándares de uso de la fuerza y el fin de la discriminación racial. Dicen que esos cambios son necesarios después de que dos manifestantes murieran baleados por agentes federales en Minneapolis el mes pasado

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, había expresado optimismo el lunes por la mañana sobre las inusuales negociaciones entre los demócratas y la Casa Blanca, diciendo que había "progreso hacia adelante"

Thune dijo que era una buena señal que ambas partes estuvieran intercambiando documentos, y "con suerte, pueden encontrar un terreno común aquí"

Pero llegar a un acuerdo sobre el tema candente de las redadas migratorias será difícil, especialmente cuando los legisladores de base en ambos partidos eran escépticos sobre encontrar un terreno común

Los republicanos se han resistido a las solicitudes de los demócratas y algunos tienen sus propias demandas, como incluir legislación que requeriría demostrar la ciudadanía antes de que los estadounidenses se registren para votar y restricciones a las ciudades que, según ellos, no hacen lo suficiente para combatir la inmigración ilegal

Y muchos demócratas que están furiosos por la ofensiva agresiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han dicho que no votarán a favor de dar otro centavo de financiamiento para Seguridad Nacional hasta que las redadas se reduzcan radicalmente

"Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento del DHS", dijo Jeffries el lunes por la mañana. "Punto. Fin de la discusión"

Trump trata con los demócratas

El Congreso está tratando de renegociar el proyecto de ley de gastos del DHS después de que Trump accediera a una solicitud demócrata de que se separara de una ley de gasto más amplia que se convirtió en ley la semana pasada. Ese paquete extendió el financiamiento de Seguridad Nacional a los niveles actuales solo hasta el 13 de febrero, creando una breve ventana para la acción mientras los dos partidos discuten nuevas restricciones sobre el ICE y otros agentes federales

Los demócratas hicieron las demandas de nuevas restricciones sobre el ICE y otros cuerpos de seguridad federales después de que el enfermero de UCI Alex Pretti fuera baleado y asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minneapolis el 24 de enero, y algunos republicanos sugirieron que hacían falta nuevas restricciones. Renee Good fue baleada por agentes de ICE el 7 de enero

Aunque accedió a separar el financiamiento, Trump no ha respondido públicamente a las demandas específicas de los demócratas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a finales de la semana pasada que el gobierno de Trump está dispuesto a discutir algunos puntos de la lista de los demócratas, pero "otros no parecen estar basados en ningún sentido común, y son inaceptables para este gobierno"

Demandas demócratas

Schumer y Jeffries han dicho que quieren que los agentes de inmigración se quiten las máscaras, muestren su identificación y se coordinen mejor con las autoridades locales. También han exigido una política más estricta de uso de la fuerza para los agentes federales, salvaguardas legales en los centros de detención y una prohibición de rastrear a los manifestantes con cámaras corporales

Entre otras demandas, los demócratas dicen que el Congreso debería poner fin a los arrestos indiscriminados, "mejorar los procedimientos y estándares de órdenes judiciales", asegurar que la ley sea clara en que los agentes no pueden entrar en propiedad privada sin una orden judicial y requerir que antes de que una persona pueda ser detenida, se verifique que la persona no es ciudadana de Estados Unidos

Los republicanos han dicho que apoyan el requisito de que los agentes del DHS tengan cámaras corporales, algo que estaba en el proyecto de ley original del DHS, pero se han resistido a muchas de las otras solicitudes demócratas

"Quitarles las máscaras a los oficiales y agentes de ICE, la razón por la que no podemos hacer eso es que los sometería a un gran daño, sus familias a un gran riesgo porque la gente los está exponiendo y atacando", dijo el lunes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana. "Tenemos que hablar sobre cosas que sean razonables y alcanzables"

El senador de Tennessee Bill Hagerty dijo en "Fox News Sunday" que los demócratas están "tratando de motivar a una base radical de izquierda"

"La izquierda se ha pasado completamente de la raya, y están amenazando la seguridad de nuestros agentes para que no puedan hacer su trabajo", dijo Hagerty

Consecuencias de un cierre

Además de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el proyecto de ley de seguridad nacional incluye financiamiento para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Administración de Seguridad en el Transporte. Si el DHS cierra, Thune dijo la semana pasada, "hay una muy buena posibilidad de que podamos ver más problemas de desplazamientos" similares al cierre del gobierno de 43 días del año pasado

Los legisladores de ambos partidos han sugerido que podrían separar el financiamiento para ICE y la Patrulla Fronteriza y aprobar el resto para el viernes. Pero Thune ha recibido la idea con escepticismo, diciendo en cambio que el Congreso debería aprobar otra extensión a corto plazo para todo el DHS mientras negocian las posibles nuevas restricciones

"Si se necesita tiempo adicional, entonces con suerte los demócratas estarían dispuestos a otra extensión", dijo Thune

Es poco probable que muchos demócratas voten por otra extensión. Pero los republicanos podrían potencialmente ganar suficientes votos en ambas cámaras de los demócratas si se sienten esperanzados sobre las negociaciones

"La pelota está en la cancha de los republicanos", dijo Jeffries el lunes

___

Los periodistas de Associated Press Joey Cappelletti y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa