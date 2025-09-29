Demócratas y Trump se enfrentan en una batalla que podría paralizar el Gobierno de EE.UU.

Por Richard Cowan

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - Con la financiación del Gobierno de Estados Unidos a punto de expirar en la medianoche del martes, los republicanos y los demócratas en el Congreso no muestran señales de que vayan a acordar un arreglo temporal de gastos que evite una paralización parcial.

El presidente Donald Trump convocará una reunión con los líderes del Congreso en la Casa Blanca el lunes en un último intento de poner fin al estancamiento, pero los demócratas han señalado que no están dispuestos a aprobar sin más el plan de financiación a corto plazo que apoyan los republicanos si no hay algunos cambios.

Si el Congreso no actúa, miles de trabajadores del Gobierno federal podrían ser suspendidos, desde la NASA hasta los parques nacionales, y una amplia gama de servicios se verían interrumpidos.

Los tribunales federales podrían tener que cerrar y las subvenciones a las pequeñas empresas podrían retrasarse.

Sin embargo, esta lucha va más allá de la financiación temporal. Es la continuación de una batalla que se ha estado gestando desde que Trump asumió el cargo en enero y se negó a gastar miles de millones de dólares que el Congreso ya había aprobado.

Los demócratas pretenden utilizar la amenaza de una paralización para restaurar parte de esa financiación y apuntalar los subsidios sanitarios que expiran a finales de año.

Están en juego US$1,7 billones en gastos "discrecionales" que financian las operaciones de las agencias, que caducarán al final del año fiscal el martes si el Congreso no los prorroga.

Eso equivale aproximadamente a una cuarta parte del presupuesto total del Gobierno, de US$7 billones. Gran parte del resto se destina a programas de salud y jubilación y al pago de intereses de la deuda de US$37,5 billones.

La atención se centrará en Trump, un republicano que ha culpado a los demócratas del estancamiento, y en el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que tendrá que mantener a raya a sus bases para alcanzar los objetivos de su partido.

El 19 de septiembre, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por un estrecho margen un proyecto de ley para mantener la financiación de las agencias gubernamentales hasta el 21 de noviembre. El Senado, donde se necesitaban 60 votos para aprobar la medida, la rechazó rápidamente.