Denis Bouanga acuerda extensión multianual con Lospennato tras interés de Fluminense

LOS ÁNGELES (AP) — El productivo delantero Denis Bouanga ha acordado una extensión multianual de contrato con Los Angeles FC

El club anunció el miércoles el acuerdo con Bouanga, quien ahora está firmado como jugador designado hasta 2028, con una opción que se extiende hasta la temporada 2029-30 de la MLS

Bouanga ha sido uno de los mejores jugadores de la liga desde que llegó procedente del St-Étienne de la Ligue 1 de Francia en agosto de 2022. La campaña pasada, se convirtió en el goleador histórico de LAFC

Suma 101 goles y 42 asistencias en 152 partidos con el cuadro angelino

“Estoy agradecido con LAFC por la confianza que ha mostrado en mí. Desde el principio, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa en Los Ángeles", expresó Bouanga en un comunicado. "Es un honor representar a este club y a nuestros aficionados cada vez que me pongo la camiseta. Creo en lo que estamos construyendo aquí, y estoy motivado para seguir mejorando, ganar más trofeos y ayudar a este club a llegar aún más alto”

Bouanga, de 31 años, tenía antes un contrato que expiraba en 2027, y había recibido muestras de interés antes de la campaña por parte del club brasileño Fluminense. Múltiples reportes de prensa sugerían que un acuerdo era inminente en las últimas semanas

En cambio, LAFC ha asegurado a su pieza clave, la contraparte de la superestrella Son Heung-min, preservando su dinámica dupla goleadora al inicio de una temporada en la que el club espera pelear por títulos

“Denis ha rendido a un nivel de élite con una consistencia histórica desde el día en que llegó, y nos ha ayudado a ganar múltiples trofeos", recalcó el gerente general de LAFC, John Thorrington. "Este nuevo contrato refleja eso. Estamos orgullosos de lo que ha logrado aquí y estamos motivados para seguir construyendo juntos sobre ese éxito”

Bouanga empezó a marcar goles importantes casi de inmediato tras su llegada en 2022, al desempeñar un papel clave en la marcha de LAFC hacia el trofeo del Supporters’ Shield y su único cetro de la MLS

El francés, que representa a Gabón a nivel internacional, igualó el récord de la franquicia de LAFC con 38 goles en todas las competiciones en 2023, mientras obtenía la primera de tres selecciones consecutivas al Once Ideal de la MLS. Luego, Bouanga terminó 2024 como subcampeón en la disputa por la Bota de Oro con 20 goles, a la vez que consiguió su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas

