Denis Suárez replica "algunas falsas afirmaciones" de Mouriño y asegura que su "sueño" es seguir en el Celta

El centrocampista gallego Denis Suárez aclaró "algunas de las falsas informaciones" que considera que dio este jueves en rueda de prensa Carlos Mouriño, presidente del Celta, y reiteró que su "sueño no es otro que vestir la camiseta" del conjunto celeste.

"Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclararos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: 'Voy a encargarme de que Balaídos te pite'. Es hora de contestar", respondió Denis Suárez a través de sus redes sociales horas después de que el dirigente se mostrase muy crítico con su comportamiento y le acusase incluso de haber "traicionado" al club.

Suárez comenzó hablando sobre el "incidente" al que se había referido Mouriño entre el club y una agencia de representación y que le habría supuesto al futbolista una inyección económica. El jugador explicó la situación a través de tres puntos.

En el primero deja claro que tiene el contrato que el Celta le "ofreció", que lo ha cumplido "a rajatabla" con "el amor" que le tiene al club "desde niño". "Contrato, por cierto, del que yo sí respeto la confidencialidad", advirtió.

Suárez indicó también que él "jamás" ha vendido "a un jugador ni del Celta ni de ningún otro equipo", además de invitar a Mouriño a que demuestre "esta afirmación con los documentos pertinentes, así como el ingreso del dinero del que habla".

Para cerrar este asunto, se remite al Convenio Colectivo y al reglamento interno del Celta, que "recogen sanciones muy graves (incluida la rescisión sin indemnización) para los jugadores que actúen contra los intereses del club".

"Sin embargo, el Celta no sólo no me ha impuesto nunca ninguna sanción sino que ni siquiera ha iniciado ningún tipo de expediente contra por mí por ese motivo. ¿Quién miente entonces?", planteó Denis Suárez.

"jamás recibí semejante oferta por parte del celta"

El futbolista abordó también el tema de su salida, después de que el presidente del Celta le recriminase que había rechazado cuatro ofertas planteadas por el club, dando incluso detalles sobre alguna de ellas.

Mouriño afirmó que en una de las ofertas el canterano percibiría un sueldo de 12 millones de euros netos en tres temporadas. "Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa. No la hay", replicó.

En otra de ellas, el dirigente afirmaba que Suárez había rechazado a un equipo que jugaba Liga de Campeones pidiéndoles una cifra desorbitada. "No diré el nombre del club por respeto, pero el problema de dinero no fue por mi parte y sí de este equipo que tenía que vender por una cuestión de límite salarial. No podía acometer ninguna operación por barata que fuera", apuntó.

"Para cerrar el tema ofertas, de las otras dos que cita el presidente: una la traje yo y no hubo acuerdo por ninguna parte y de la otra, no tengo constancia", destacó el jugador gallego.

"mi sueño no es otro que vestir la camiseta del celta"

Denis Suárez no quiso entrar mucho en su situación con respecto a los entrenamientos con sus compañeros al ser un asunto que está en manos de "Inspección de Trabajo". "Pero las palabras del presidente y las imágenes hablan por sí solas", zanjó.

El futbolista también negó lo dicho por su presidente, quien señaló que su único fin era perjudicar al club. "Me habéis escuchado ofrecer soluciones sin agencia alguna de por medio al club para arreglar todo y poder cumplir mi sueño que no es otro que vestir la camiseta del Celta. Aún lo sigue siendo", concluyó.