DentalMonitoring anuncia innovaciones en la supervisión de aparatos dentales

DentalMonitoring continúa estableciendo el estándar en soluciones de ortodoncia impulsadas por IA, con dos características innovadoras que permiten a los médicos visualizar mejor el progreso y los obstáculos a lo largo del tratamiento. En el tablero de instrumentos para los médicos de todo el mundo, ya está disponible una actualización de la plataforma que incluye la nueva línea de tiempo del paciente y la barra de progreso.

La tarjeta del paciente muestra una línea de tiempo que realiza un seguimiento automático del tratamiento, la higiene y el cumplimiento de las exploraciones de los pacientes, agregados de todas las exploraciones de DentalMonitoring a lo largo de todo el tratamiento. Ahora, los ortodoncistas pueden identificar tendencias fácilmente y realizar un seguimiento de los problemas recurrentes sin necesidad de dedicar más tiempo a la consulta. Gracias a la automatización personalizada por el médico y al poder de la IA, esto proporciona un mayor nivel de visibilidad y control clínico cuando se trata a pacientes con ortodoncia, lo que mejora en última instancia el progreso y los resultados del tratamiento.

“DentalMonitoring está diseñado para aportar visibilidad y eficacia clínica a todos los pacientes que usen brackets o alineadores a lo largo de su tratamiento”, afirma Philippe Salah, CEO de DentalMonitoring. “La nueva línea de tiempo y la barra de progreso ayudan a los médicos a ver de forma rápida y remota cómo está progresando el tratamiento y qué curso de acción se necesita para optimizar el resultado de cada caso”.

Las soluciones basadas en IA de DentalMonitoring utilizan la automatización para crear una atención más conectada para todos los pacientes en todas las fases, lo que minimiza las sorpresas clínicas entre las consultas en persona y optimiza el tiempo en el consultorio. La empresa fue pionera en el uso de la IA en ortodoncia con el objetivo de aumentar la calidad de la atención e influir de forma positiva en los resultados finales, lo que incrementa el valor por consulta de los médicos con decisiones de tratamiento más proactivas con base en observaciones clínicas analizadas de forma remota. Con la IA más avanzada del mercado, el software permite a los médicos controlar a sus pacientes más que nunca en menos tiempo, y proporciona una ventaja competitiva en su experiencia con el paciente.

Los practicantes interesados en saber más deben visitar www.dental-monitoring.com o pasar por el puesto de DentalMonitoring en la próxima AAO de Chicago, del 21 al 24 de abril.

Sobre DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring existe para crear una ortodoncia más inteligente. Gracias a la IA más avanzada del sector, DentalMonitoring ha desarrollado soluciones integrales impulsadas por médicos para ayudar a los ortodoncistas a hacer que su práçtica crezca y se optimice, a proporcionar una atención clínica superior y a ofrecer una mejor experiencia para el paciente. Desde la captación y conversión de pacientes potenciales hasta la monitorización remota de todo tipo de tratamientos, las plataformas exclusivas de DentalMonitoring ofrecen a los ortodoncistas una atención conectada, más inteligente y sostenible. DentalMonitoring emplea a más de 400 personas en 18 países y tiene 10 oficinas, incluidas las de París, Austin, Londres, Sydney, Hong Kong y Tokio.

