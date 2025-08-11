Dentistas alertan de los daños irreversibles que puede causar el uso de férulas para bruxismo sin supervisión

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino,

ha alertado de los "daños irreversibles" que puede causar el uso de

férulas de descarga para el tratamiento del bruxismo sin supervisión

profesional, por lo que reclama al Ministerio de Sanidad y la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que tomen

medidas para impedir su venta directa a la población.

"Estamos ante un producto sanitario que, por su naturaleza, debe

fabricarse de forma personalizada, con un diseño específico y

adaptado a cada paciente. No se trata de un accesorio de uso

genérico: una férula mal indicada o ajustada puede agravar el

problema que se pretende tratar y además provocar lesiones graves e

incluso irreversibles", ha explicado Castro.

A pesar de las reiteradas denuncias por parte del Consejo General de

Dentistas, la entidad ha advertido que la comercialización directa de

estos dispositivos continúa en determinadas farmacias, parafarmacias

y plataformas de venta 'on line'.

Entre las complicaciones que puede generar un uso inadecuado de este

producto, el presidente del Consejo General de Dentistas ha señalado

la posibilidad de luxación del disco articular, limitación de la

apertura bucal, lesiones en la mucosa oral y dolor crónico en la

articulación temporomandibular (ATM).

A este respecto, los dentistas han enfatizado que la evidencia

científica y la experiencia clínica avalan que el ajuste de una

férula requiere un alto grado de precisión y debe realizarse

exclusivamente por un dentista colegiado.

Como han recordado, estos dispositivos siempre provocan cambios en la ATM, lo que obliga a una supervisión profesional estricta.

"No podemos normalizar que un paciente se autodiagnostique y se trate

por su cuenta con un producto que debe ser prescrito y ajustado de

forma individualizada. El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios tienen la responsabilidad de

actuar para evitar daños irreversibles en la salud de la población",

ha aseverado Castro.

De este modo, el Consejo ha subrayado la importancia de que la

protección de la salud permanezca por encima de cualquier interés

comercial y, ante una sospecha de bruxismo, ha instado a la población

a acudir a un dentista colegiado, quien realizará un diagnóstico

preciso y diseñará el tratamiento más adecuado para cada caso.