Dentistas alertan de los daños irreversibles que puede causar el uso de férulas para bruxismo sin supervisión
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino,
ha alertado de los "daños irreversibles" que puede causar el uso de
férulas de descarga para el tratamiento del bruxismo sin supervisión
profesional, por lo que reclama al Ministerio de Sanidad y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que tomen
medidas para impedir su venta directa a la población.
"Estamos ante un producto sanitario que, por su naturaleza, debe
fabricarse de forma personalizada, con un diseño específico y
adaptado a cada paciente. No se trata de un accesorio de uso
genérico: una férula mal indicada o ajustada puede agravar el
problema que se pretende tratar y además provocar lesiones graves e
incluso irreversibles", ha explicado Castro.
A pesar de las reiteradas denuncias por parte del Consejo General de
Dentistas, la entidad ha advertido que la comercialización directa de
estos dispositivos continúa en determinadas farmacias, parafarmacias
y plataformas de venta 'on line'.
Entre las complicaciones que puede generar un uso inadecuado de este
producto, el presidente del Consejo General de Dentistas ha señalado
la posibilidad de luxación del disco articular, limitación de la
apertura bucal, lesiones en la mucosa oral y dolor crónico en la
articulación temporomandibular (ATM).
A este respecto, los dentistas han enfatizado que la evidencia
científica y la experiencia clínica avalan que el ajuste de una
férula requiere un alto grado de precisión y debe realizarse
exclusivamente por un dentista colegiado.
Como han recordado, estos dispositivos siempre provocan cambios en la ATM, lo que obliga a una supervisión profesional estricta.
"No podemos normalizar que un paciente se autodiagnostique y se trate
por su cuenta con un producto que debe ser prescrito y ajustado de
forma individualizada. El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios tienen la responsabilidad de
actuar para evitar daños irreversibles en la salud de la población",
ha aseverado Castro.
De este modo, el Consejo ha subrayado la importancia de que la
protección de la salud permanezca por encima de cualquier interés
comercial y, ante una sospecha de bruxismo, ha instado a la población
a acudir a un dentista colegiado, quien realizará un diagnóstico
preciso y diseñará el tratamiento más adecuado para cada caso.
