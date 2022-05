Dentro de la Gala del Met: Brillo y 275.000 rosas

Tracey Collins, derecha, y el alcalde de Nueva York Eric Adams, con un frac con dibujos y una leyenda en protesta contra la violencia con armas de fuego, llegan a la gala a beneficio del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "In America: An Anthology of Fashion" el lunes 2 de mayo de 2022 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)