Dentro de la villa rural mexicana que se convirtió en el último refugio de "El Mencho"

*

La villa de Oseguera era un discreto escondite en el Tapalpa Country Club

*

La casa tiene acabados modernos y un altar religioso

*

Vehículos quemados quedan tras una redada militar en el complejo

Por Jose Luis Gonzalez y Natalia Siniawski

TAPALPA, MÉXICO, 24 feb (Reuters) -

El temido capo mexicano del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", pasó sus últimas horas en una lujosa villa situada en el exclusivo Tapalpa Country Club, un enclave cerrado de casas de fin de semana en las colinas del estado occidental Jalisco.

La residencia de dos plantas con paredes de piedra y techo de tejas rojas sirvió de discreto escondite al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el domingo tras una emboscada militar en el bosque situado detrás de la casa. Las autoridades habían llegado a este tranquilo conjunto de casas de vacaciones en el campo gracias a una pista relacionada con una pareja sentimental de Oseguera.

COCINA DESORDENADA, ANALGÉSICOS, ESTATUILLAS CATÓLICAS

Las fotos vistas por Reuters el martes muestran habitaciones espaciosas con elegantes acabados modernos y amplias ventanas con vistas a cuidados jardines. El contenido va desde una variedad de analgésicos y medicamentos comunes hasta artículos religiosos y una cocina desordenada.

Los envases de comida para llevar estaban esparcidos por la encimera de la cocina junto a un recipiente con fresas en mal estado, una botella de salsa sriracha, cartones de leche y botellas de agua. En el suelo había una caja de papas y otra de tomates.

Un armario en un gran dormitorio contenía algunas prendas cuidadosamente dobladas y una fila de productos para el cuidado de la piel y perfumes en un estante. En un cajón inferior había varios envases de toallitas para bebés.

Los armarios de una habitación estaban repletos de tratamientos para una gran variedad de dolencias, como migraña, insomnio, reflujo ácido e infecciones fúngicas, junto con un rodillo facial. Un paño llevaba el logotipo de Mayorquín, una boutique de joyería de alta gama en Guadalajara, la capital de Jalisco.

En el congelador se encontraron frascos de Tationil Plus, un antioxidante comercializado para la protección celular, junto con un programa de dosificación.

Sobre la mesa del comedor había una pequeña caja envuelta con un lazo rojo brillante.

En un altar improvisado se exhibían figuritas de santos católicos, entre ellos la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, y el patrón de las causas perdidas, San Judas Tadeo. En una hoja de papel blanco había escrito a mano un pasaje de la Biblia que afirmaba la confianza en Dios.

La villa se encuentra en Tapalpa, conocida por el ecoturismo, bosques de pinos y casas de fin de semana agrupadas cerca de un campo de golf y un lago.

El martes, un jardinero cuidaba las plantas de la entrada de la comunidad y a lo lejos se podían ver plantaciones de agave, utilizadas para producir el famoso tequila mexicano.

En algunas de las carreteras que rodean el complejo había autos y camiones quemados tras una incursión militar similar a un asedio el domingo.

Oseguera intentó huir por el jardín trasero de su casa hacia una colina boscosa. Fue alcanzado por disparos durante la persecución y murió a causa de sus heridas mientras era trasladado en helicóptero, según lo que informaron autoridades mexicanas.

A pesar de su imagen de postal, Tapalpa ya ha sido objeto de escrutinio internacional anteriormente. Hace una década el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas de la zona, alegando que se utilizaban para blanquear dinero del CJNG y su brazo financiero, Los Cuinis.

(Reporte de Natalia Siniawski en Ciudad de México; editado por Daina Solomon, Rod Nickel y Adriana Barrera)