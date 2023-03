Dentro del Dolby: Lo que no se vio en la noche de los Oscar

Los angeles (ap) ‚ÄĒ el teatro dolby realmente cobra vida en la noche de los oscar durante los cortes a comerciales.

Las estrellas se muestran alegres ante las c√°maras durante la transmisi√≥n de televisi√≥n (despu√©s de todo, son actores), pero la mayor√≠a de las veces parece que casi todos prefieren simplemente hablar con sus compa√Īeros artistas en la sala.

Los descansos pueden durar una eternidad para las personas que ven los Oscar en casa, pero en el Dolby, nunca son lo suficientemente largos, ya que las estrellas en el piso principal terminan abruptamente las conversaciones y se apresuran a tomar su asiento nuevamente.

El comienzo de la gala siempre es precipitado, pues el equipo de seguridad, los organizadores y un anunciante que suena por todo el teatro intentan convencer a los asistentes de que se sienten a tiempo para el comienzo de la transmisión en vivo.

Algunos apenas logran entrar, como el astro nacido en Chile de ‚ÄúThe Last of Us‚ÄĚ y ‚ÄúThe Mandalorian‚ÄĚ Pedro Pascal, cuyo manejador suplic√≥ que le dieran acceso para su aparici√≥n durante el mon√≥logo inicial del presentador Jimmy Kimmel, mientras que otros, como Elizabeth Banks, definitivamente se quedan fuera. A Banks la condujeron a la sala durante el primer receso y pas√≥ junto al actor de reparto nominado Brian Tyree Henry, quien se hab√≠a acercado a Cate Blanchett unas filas m√°s adelante.

Unos minutos más tarde, Henry fue uno de los primeros en ponerse de pie para ovacionar a Ke Huy Quan, quien ganó en la categoría de mejor actor de reparto en la que ambos competían, mientras la coprotagonista de Quan, Michelle Yeoh, se secaba una lágrima de la primera fila. Una persona incluso se puso de pie para el final del discurso de Quan: el actor nacido en Costa Rica Harry Shum Jr.

A pesar de su derrota, Henry se veía animado en el vestíbulo. Se acercó a Phoebe Waller-Bridge y Martin McDonagh y pidió una foto con Waller-Bridge, que McDonagh les tomó diligentemente.

De vuelta en la sala, cuando Jamie Lee Curtis sub√≠a al escenario para recibir el premio de mejor actriz de reparto, Cate Blanchett se llev√≥ las manos sobre la boca e hizo un gesto como rezando hacia la nueva ganadora del Oscar. Algunos entre el p√ļblico parec√≠an un poco preocupados cuando parec√≠a haber humo frente a Curtis durante su discurso. Pero todos dieron un suspiro de alivio al darse cuenta de que era simplemente parte del siguiente acto, un n√ļmero musical de Sofia Carson.

Durante el siguiente descanso, Blanchett se acercó directamente a su compatriota australiana Nicole Kidman para darle un gran abrazo, y Kidman hizo lo mismo más tarde con otro astro australiano, Austin Butler.

Afuera del teatro, en el vest√≠bulo, Miles Teller pas√≥ el rato con su esposa en el bar, mientras Bill Nighy tomaba un breve descanso para ir al ba√Īo. Y en otra parte de la sala, el cineasta Rian Johnson se re√≠a con Hugh Grant, quien hizo un cameo en su pel√≠cula nominada ‚ÄúGlass Onion: A Knives Out Mystery‚ÄĚ (‚ÄúPu√Īales por la espalda: El misterio de Glass Onion‚ÄĚ).

El vestíbulo se sentía bastante frío, pero al menos algunos llegaron preparados con capas: Rooney Mara tenía un abrigo rojo para usarlo sobre su vestido y Andrea Riseborough se puso una chaqueta de piel negra sobre su vestido rosa pálido, que usó hasta el final de la ceremonia.

En el bar, el nominado a mejor actor Paul Mescal hizo nuevos amigos. Mientras debatían si debían o no pedir tequila, un fan se acercó a Mescal en la fila para pedirle una foto. Mescal la tomó él mismo.

A unos metros de distancia, la directora de Mescal en ‚ÄúAftersun‚ÄĚ, Charlotte Wells, pas√≥ la mayor parte de la ceremonia en el vest√≠bulo, bebiendo una cerveza.

En otro rinc√≥n, Rooney Mara convers√≥ con su coprotagonista de ‚ÄúWomen Talking‚ÄĚ (‚ÄúEllas hablan‚ÄĚ), Jessie Buckley. Y m√°s all√°, en un sof√° al que era dif√≠cil acercarse, el director de ‚ÄúEO‚ÄĚ de 84 a√Īos, Jerzy Skolimowski, estaba sentado solo comiendo palomitas de ma√≠z y una mezcla de frutos secos disponibles para los invitados.

En el ba√Īo de damas, Yeoh y Sandra Oh iban saliendo del brazo, mientras que Florence Pugh se retras√≥ un poco. Necesitaba ayuda para secarse las manos con su voluminoso vestido.

‚ÄúEstoy goteando, estoy goteando‚ÄĚ, dijo entre risas, con los brazos extendidos frente a ella.

Momentos después, en el bar, Pugh se sentó junto a Cara Delevingne, ambas con vestidos con caudas que se extendían varios metros detrás de ellas, mientras susurraban. El regreso a la sala no fue tan sencillo como podrían haber anticipado.

‚ÄúSeguirnos nos lleva unos 10 minutos‚ÄĚ, dijo Pugh.

A medida que avanza la noche, el vestíbulo se vuelve un poco más brillante, pues más y más ganadores salen con más y más premios Oscar en la mano, pero también se vuelve menos estelar a medida que los nombres más importantes de la noche regresan a la sala para las categorías finales.

Algunos, hambrientos por la larga ceremonia, aprovecharon las ‚Äúcajas de bocadillos‚ÄĚ que hab√≠a debajo de cada asiento. Las cajas ten√≠an un pretzel, una botella de agua y varios tipos de golosinas de cine como chocolates.

Durante uno de los √ļltimos cortes, la actriz Kerry Condon abraz√≥ a los directores de ‚ÄúEverything Everywhere All At Once‚ÄĚ, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cuando regresaban a la sala, con el Oscar al mejor guion original en la mano, mientras Michelle Williams estiraba las piernas a unos metros de distancia.

Michelle Yeoh fue una de las que no tuvo tiempo de regresar a su butaca despu√©s de ganar el premio a la mejor actriz y con el anuncio de Harrison Ford de que ‚ÄúEverything Everywhere All At Once‚ÄĚ hab√≠a ganado el premio a la mejor pel√≠cula. Yeoh tuvo que salir de entre bambalinas hacia el escenario para unirse a su elenco y equipo a celebrar el √ļltimo premio de la noche.

Muchos optaron por quedarse un rato en el Teatro Dolby, pero otros estaban ansiosos por pasar al Baile de los Gobernadores, la fiesta de Vanity Fair y otras citas a las que no se invita a la prensa ni a los fotógrafos. Para las estrellas los Oscar suelen ser sólo la primera parada de una larga noche.

