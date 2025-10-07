Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, anunció el martes por la noche que se presentó una denuncia por "complicidad en genocidio" contra ella y dos ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) debido al apoyo de Italia a Israel.

"Yo, el ministro Crosetto (Guido, de Defensa), el ministro Tajani (Antonio, jefe de la diplomacia) y, creo, el director general de Leonardo, Roberto Cingolani, hemos sido objeto de una denuncia ante la Corte Penal Internacional por complicidad en genocidio", declaró durante un programa de televisión que se emitirá alrededor de la medianoche, hora local, y del que los medios de comunicación publicaron algunos extractos.

"Creo que no hay otro caso en el mundo ni en la historia de una denuncia de este tipo", añadió.

Leonardo es un grupo italiano dedicado a la aeronáutica y la defensa.

La denuncia, con fecha del 1 de octubre, fue redactada por un grupo denominado "Juristas y abogados por Palestina" y firmada por unas cincuenta personas, entre las que se encuentran profesores de Derecho, abogados y algunas personalidades públicas.

"Con su apoyo al gobierno israelí, en particular mediante el suministro de armamento letal, el gobierno italiano se ha convertido en cómplice del genocidio en curso y de los gravísimos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a expensas de la población palestina", escribieron los autores de la denuncia.

Estos solicitan a la CPI que evalúe la posibilidad de abrir una investigación oficial a raíz de su denuncia.

