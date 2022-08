Denuncian a google por correos electrónicos publicitarios no solicitados

Por Mathieu Rosemain

PARÍS, 24 ago (Reuters) - Google incumplió una sentencia de un tribunal de la Unión Europea al enviar correos electrónicos publicitarios no solicitados directamente a la bandeja de entrada de los usuarios de Gmail, dijo el miércoles el grupo de defensa austriaco noyb.eu en una denuncia presentada ante el organismo de control de la protección de datos de Francia.

La filial de Alphabet, cuyos ingresos proceden principalmente de la publicidad en línea, debe pedir a los usuarios de Gmail su consentimiento previo antes de enviarles cualquier correo electrónico de marketing directo, dijo noyb.eu, citando una decisión de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Aunque los correos electrónicos publicitarios de Google pueden parecer normales, incluyen la palabra "Ad" en letras verdes en el lado izquierdo, debajo del asunto del correo electrónico, dijo noyb.eu en su denuncia. Además, no incluyen una fecha, añadió el grupo de defensa.

Google y la autoridad francesa de protección de datos CNIL no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La organización noyb.eu (None Of Your Business, "No es asunto tuyo" en español), con sede en Viena, es un grupo de defensa fundado por el abogado austriaco y activista de la privacidad Max Schrems, que ganó un caso de alto nivel en el máximo tribunal europeo en 2020.

La CNIL, conocida por ser uno de los organismos reguladores de la privacidad de los datos más críticos de Europa, impuso una multa récord de 150 millones de euros (149 millones de dólares) a Google a principios de este año por dificultar el rechazo de los usuarios de internet a los rastreadores en línea.

(1 dólar estadounidense = 1,0051 euros) (Información de Mathieu Rosemain; edición de Christian Schmollinger; traducción de Flora Gómez)