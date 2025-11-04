Denuncian "desaparición forzosa" de periodista en Venezuela

El sindicato de la prensa de Venezuela denunció este martes que un periodista lleva cinco días en "desaparición forzosa", acusación que recibió el apoyo de su familia.

Joan Camargo fue interceptado el 30 de octubre alrededor de las 08:00 locales en una zona popular de Caracas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). De acuerdo a testigos, se lo llevaron personas vestidas de negro.

"No tengo respuesta ninguna de mi hijo", dijo su madre, María Dolores Rodríguez, que aseguró visitó varias estaciones policiales en búsqueda de información.

"Quiero saber dónde se encuentra él, que me den una información cómo está, cómo se siente, dónde está", clamó. "En ningún lado me dicen dónde se encuentra", aseguró en un video divulgado por el SNTP en X.

Camargo, de 30 años, es un periodista dedicado a la cobertura de noticias policiales. Su última publicación en su cuenta en Instagram fue el 29 de octubre, cuando reseñó el asesinato de una mujer y su hijo de dos años.

La fiscalía no respondió aún a un pedido de la AFP sobre información del caso.

Un informe de Amnistía Internacional divulgado en julio pasado indica que "las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Además, varias oenegés y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias".

