Denuncian detención de dos estudiantes de arte y dos productores en Venezuela

Dos estudiantes de arte y dos productores fueron detenidos este viernes en Venezuela cuando se encontraban realizando un trabajo especial de grado en las cercanías de un penal de máxima seguridad, denunció la ONG de derechos humanos Surgentes.

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Noel Cisneros y Katiuska Castillo, y las productoras Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia (Sebin).

Los cuatro se encontraban en las cercanías de la cárcel de Tocorón (Aragua) realizando un trabajo de preproducción cuando fueron abordados por las autoridades del penal.

"En esta actividad, al parecer, tomaron una fotografía de la fachada del Centro Penitenciario, lo que generó que cerca de las 11 de la mañana la custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados", dijo Surgentes en un comunicado.

Tocorón es uno de los penales donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024.

Surgentes pidió la liberación de estos jóvenes de "inmediato".

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones "arbitrarias" que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

En la víspera, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la desaparición del periodista Joan Camargo luego de ser abordado por un vehículo rojo y hombres vestidos de negro. Aún se desconoce su paradero.

La ONG Foro Penal asegura que en Venezuela hay 875 personas detenidas por motivos políticos.

ba/pgf/atm