Denuncian disturbios que impiden iniciar escrutinio especial de presidenciales Honduras

Por Laura García y Diego Oré

TEGUCIGALPA, 15 dic (Reuters) - La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció el lunes que las protestas afuera del centro logístico del organismo impiden el inicio del escrutinio especial de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, un retraso que ha generado denuncias de fraude y pedidos por anular los comicios en el empobrecido país centroamericano. El escrutinio especial iba a empezar a fines de la semana pasada luego de casi dos semanas de retrasos en el conteo de votos e interrupciones en el sitio web del CNE, que causaron incertidumbre mientras los dos favoritos siguen prácticamente empatados.

"Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales", escribió Hall en X.

La jefa del CNE agregó que solicitó apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto para resguardar el local donde se tenía previsto desarrollar el escrutinio especial. La mañana del lunes, manifestantes afines al partido oficialista LIBRE bloqueaban la entrada al centro logístico del CNE.

"Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz", agregó Hall. "¡A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente!".

Aproximadamente 2.792 actas presentan inconsistencias. Aquellas actas, que representan el 14,5% del total, pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en la inestable Honduras. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.

Con cerca del 100% de las actas procesadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el lunes una ventaja de poco más de 43.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,54% de los votos frente al 39,19% del presentador de televisión Nasralla. Más atrás aparecía la candidata de LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19,29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla, de 72 años, denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Diversos miembros de la

cúpula de LIBRE

han dicho que no aceptan los resultados y la saliente mandataria, Xiomara Castro, ha denunciado un "golpe electoral" y acusado a Trump de "interferencia".

Ninguno de los principales observadores internacionales, incluyendo la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por un fraude sistemático.

El lunes, el jefe de la Misión Electoral de la OEA, Eladio Loizaga, criticó atrasos y fallas técnicas en el proceso, pero afirmó que no existen indicios de fraude en los resultados electorales.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". (Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Adriana Barrera)