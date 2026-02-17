Denuncian ramificaciones de Epstein con México

Aunque, como señalan medios informativos mexicanos, estas menciones no implican que hayan cometido algún delito, la difusión el pasado 30 de enero de documentos hasta ahora desconocidos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos incomodó a numerosas figuras de la élite mexicana.

La oscura sombra de Epstein, condenado en 2008 por manejar una red de explotación sexual de menores y fallecido aparentemente por suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se proyecta sobre México a través de documentos que incluyen correos electrónicos, reportes oficiales y testimonios.

Un artículo del sitio digital mexicano Aristegui Noticias expone que un documento del FBI de junio de 2021 registra la denuncia de un hombre que afirmó haber tenido vínculos directos con el Cártel de Sinaloa mientras colaboraba con Epstein y su novia Ghislaine Maxwell en una presunta red de explotación sexual de menores.

El diario mexicano El Universal indicó que un traficante identificado en los archivos de Epstein como "TS-47" (Testigo Sinaloa 47) estaba involucrado en "envíos de 'mercancía especial'" (un término que se refiere a menores de edad) desde México a propiedades de Epstein en Estados Unidos y el Caribe, coordinados por Maxwell.

El sitio digital Pie de Página también señaló que hay otros nombres de políticos y empresarios mexicanos mencionados en esos documentos, que formarían parte de la red de contactos de Epstein.

Sin embargo, hasta ahora no se formularon acusaciones formales en su contra, y "estos archivos no implican la culpabilidad ni la participación en ilícitos de estas personas".

Según los archivos desclasificados, Salinas Pliego, dueño de un banco y una cadena de tiendas, era parte del "círculo de interés intelectual" de Epstein, ya que asistió a reuniones, incluidas una cena en 2014.

Slim, propietario del Grupo Carso y la firma de telefonía celular Telcel, aparece en registros de invitación y bases de datos de contactos de Epstein, vinculado a foros de tecnología y ciencia organizados por la Edge Foundation, aunque no hay nada que lo relacione "con la isla de Little St. James o situaciones de índole sexual", según Pie de Página.

También se menciona al expresidente Carlos Salinas (1994-2000), que figura en listados de enlaces internacionales y recortes de prensa recopilados por el equipo de Epstein, quien realizaba un "monitoreo constante sobre exmandatarios".

Los correos también aluden al exembajador de Estados Unidos en México (2011-2015), Anthony Wayne, y lo implican en un abuso en 2014 de una niña de 11 años durante una fiesta de Epstein en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, aunque nunca fue acusado oficialmente.

En días recientes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno colaborará con las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense si lo solicita formalmente, mientras continúan surgiendo conexiones de Epstein con figuras prominentes en México. (ANSA).