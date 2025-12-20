Dep. Inivierno.-Aleix Aubert: "Ahora sé que puedo competir contra los más buenos del mundo"

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - El joven esquiador español Aleix Aubert se ve "con posibilidades reales" de instalarse en el 'Top 30' de la modalidad de Gigante de la Copa del Mundo y reconoce que ya siente que puede "competir contra los más buenos del mundo" en una campaña que terminará en los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), una cita que no estaba en su "punto de mira hasta el año pasado", aunque tiene claro que ya no se puede "esconder" y que se ha convertido en "objetivo" tras su progresión.

El catalán competirá este domingo en Alto Badia (Italia) en su segundo Gigante de la Copa del Mundo junto a Albert Ortega, en la primera vez en la temporada en que habrá dos representantes españoles gracias a los buenos resultados del segundo. Pero antes, Aubert ya había competido a finales de octubre en Soelden (Austria), donde no pudo clasificarse para la segunda manga, un primer prometedor resultado para un esquiador que fue 23º en los últimos Mundiales y que ganó el oro en la Universiada de Bardonecchia (Italia).

"Fue muy especial. Obviamente, ya no era la primera vez que competía porque debuté hace un año, así que iba con diferentes objetivos. Ya estamos con mucho más nivel y con posibilidades reales de entrar en este ansiado 'Top 30' en la Copa del Mundo. Realmente, creo que en un futuro bastante cercano vamos a poder estar ahí dentro", expresó Aubert en una entrevista a Europa Press.

El español, de 20 años, confiesa que ha "evolucionado bastante más" de lo que pensaba. "Todo el trabajo que he hecho durante este año y medio sabía que daría sus frutos, pero los ha dado más temprano de lo que me hubiese podido imaginar, así que estoy muy contento, pero esto no se acaba aquí, tengo todavía más motivación. Ahora que sé que es posible y ya sé que puedo competir contra los más buenos del mundo", advirtió.

"Todo está pasando muy rápido. El crecimiento está siendo bastante exponencial y los objetivos que me marqué a principio de temporada pasada en diciembre ya los había cumplido. Tuve que ir cambiándolos y seguir cumpliéndolos. Por suerte, no todos los días son buenos en el esquí, hay muchos malos y cuantos más buenos tengamos hay que saber aprovecharlos, disfrutarlos y tener siempre los pies en el suelo y saber que hay que seguir trabajando y seguir mejorando", añadió Aubert.

Un mejora grande siendo todavía muy joven. "Es algo positivo poder llegar donde he llegado a esta edad, pero no me pone ni más presión ni se me suben los sueños, simplemente es más motivación para seguir trabajando, creciendo y evolucionando", puntualizó. "Tengo muy claro que esto solo acaba de empezar y tengo que seguir trabajando porque todavía hay muchas cosas para mejorar", remarcó un esquiador que se define "como muy fino" y que apela a su técnica para estar "al más alto nivel" ante rivales que tiene "dos veces" su pierna.

Fan del esquí y seguidor de la Copa del Mundo desde "siempre", el barcelonés no olvida lo que supuso llegar a este circuito. "Ver a todos tus ídolos de la infancia y saber que tienes que competir contra ellos, se me hizo un poco raro. Tuve que pensar 'vale, estamos aquí para competir, estos son humanos y se les puede ganar perfectamente. Esto es algo en lo que he trabajado mucho el año pasado y realmente ha dado sus frutos", subrayó.

"NO NOS PODEMOS RELAJAR HASTA QUE SEAMOS LOS MEJORES DEL MUNDO"

"Tengo muchos ídolos, pero para mí el más grande ha sido Marcel Hirscher, que ahora tengo la suerte de esquiar por la marca de esquís que ha fundado él, 'Van Deer', así que nada, es un gran honor poder estar a su lado en este proyecto", afirmó Aubert sobre el austriaco, siete veces campeón del mundo y dos olímpico, y ganador de la Copa del Mundo en una cifra récord de ocho temporadas seguidas.

Aubert trata siempre de "mirar el lado positivo" en un deporte donde cada centésima vale oro. "Creo que es una de mis virtudes. A veces las diferencias en este deporte son muy pocas, pero siempre se puede encontrar algo en lo que mejorar, algo que ya estemos haciendo bien y entonces intento combinar eso. Ver el lado positivo siempre de cada bajada, de cada carrera y también ver en dónde puedo mejorar y puedo recortar estas décimas tan importantes", expresó.

El año 2026 está marcado por los Juegos Olímpicos de Invierno que acogerán en febrero Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), evento en el que tiene muchas opciones de poder competir. "Desde que entré en la federación, tenía claro que iría siguiendo una progresión. Nunca estuvieron estos Juegos en mi punto de mira, hasta el año pasado", admitió.

"Ahora no me puedo esconder, es mi objetivo esta temporada, competir en mis primeros Juegos. Es mi sueño desde que soy bien pequeño, pero al final mi nivel y los resultados van a marcar el hecho de que yo vaya muy bien. Estoy muy centrado en esto y ojalá mis sueños se hagan realidad", deseó el catalán, que sabe que "todavía es muy joven" y tiene recorrido olímpico. "Me gustaría ir a mis primeros Juegos tan joven para coger esa experiencia, pero en los siguientes, con 24 años, voy a estar seguro y esperemos que en todavía más buena forma y en mejor posición", recalcó.

Con todo, está "superorgulloso y supercontento". "Siempre he ido progresando desde que empecé a competir. Ahora estás en esta posición, que siempre lo has visto como un gran objetivo y una vez que llegas, ya miras enseguida al siguiente. Hay que celebrar y apreciar dónde estás, pero siempre mirar arriba porque hasta que no seamos los mejores del mundo no nos podemos relajar. Siempre se puede ir un pasito más", declaró ambicioso.

LA COMPETENCIA CON ALBERT ORTEGA ES "MUY POSITIVA"

Junto a él, está Albert Ortega, con el que no mantiene "una pugna" por ser el representante español en la Copa del Mundo. "Albert ha conseguido unos resultados este verano que le han permitido mejorar mucho su ranking y estamos los dos ahora mismo con un ranking muy, muy bueno. En nuestro país, en Gigante, creo que nunca habíamos tenido dos corredores en este nivel", manifestó el esquiador.

Por ello, ve esta competencia "como algo muy positivo". "Cuantos más seamos, más competitivos van a ser los entrenamientos, que es lo que creo que me ha ayudado en estos últimos meses a llegar en el estado de forma que llevo para esta temporada. Si no tienes una competencia cada día, te relajas un poco y yo no he podido. Creo que los dos estamos esquiando a un muy gran nivel", sentenció al respecto.

Además de su carrera deportiva, Aleix Aubert no olvida la formación académica. "Estoy estudiando Administración de Empresas 'online' y ya voy por mi tercer año. Este año, al ser una temporada tan importante, me he relajado un poco, pero me ayuda mucho no estar sólo centrado en el esquí y en el deporte. Quiero acabar mi carrera deportista con una carrera universitaria también", resaltó.

Y es que saber desconectar es importante en su deporte. "Estamos muchos días fuera de casa y siempre que tenemos unos días de descanso o volvemos a casa, trato relajarme al máximo, disfrutar, obviamente no desmadrarme demasiado, pero siempre con los estudios, con tiempo con amigos y con la familia. Siempre me ha ayudado mucho a no estar siempre centrado en el deporte y a no quemarme demasiado temprano", concluyó.