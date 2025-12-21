Dep. Inivierno.-Aleix Aubert logra su primer 'Top 30' en el gigante de la Copa del Mundo de Alta Badia

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) - El esquiador español Aleix Aubert ha terminado este domingo en 24ª posición en el gigante de la Copa del Mundo de Alta Badia (Italia), un resultado que le convierte, a sus 20 años, el deportista español más joven en pasar el corte de la primera manga. Con lo logrado este domingo, el catalán se une a Paquito Fernández Ochoa y a Albert Ortega Fornesa como únicos deportistas nacionales capaces de acceder a la segunda manga de un evento de estas características. El resultado le permite seguir aspirando a disputar sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Aubert realizó una excelente primera bajada que le permitió meterse en el 'Top 27' a 2.42 del que fue el mejor competidor en la primera manga, el austriaco Marco Schwarz. En la segunda manga, con una pista mucho más limpia, cometió un pequeño error en el plano que le condenó el resto de bajada, aunque finalmente terminó en la 24ª plaza, a +2.16 del ganador final, Schwarz. "Tenía sensaciones muy buenas, hoy me he despertado y tenía el sentimiento que podría estar en el 'Top 30'. Ha sido una pasada al ver en la entrada a meta que estaba dentro, me he vuelto loco, estoy muy feliz. Ser el joven con mejor resultado en esta carrera y de España, me genera una gran motivación. Ahora, vuelta a casa, a pasar las Navidades y a partir de ahí a volver más fuertes en enero", indicó Aubert.