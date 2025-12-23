Dep. Inivierno.-Nil Llop: "Estoy encantado de crear camino en el patinaje de velocidad sobre hielo"

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El patinador español Nil Llop reconoce que haber logrado la clasificación para sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno es "el punto y final a una preparación de toda una vida" y se mostró también "encantado de crear camino" en la modalidad de velocidad, una disciplina con poca tradición en España.

"Estar en los Juegos es el punto y final a una preparación de toda una vida, abandonando mi casa, tanto yo como mis compañeros. En los anteriores ya estuve muy cerca, pero por un cono no pude estar, y la verdad es que estoy muy contento y satisfecho de no haber bajado los brazos", señaló Llop a los medios tras patinar junto al también olímpico Daniel Milagros en la pista que ha instalado el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y que es la más grande de Europa.

El catalán, que no pudo estar en 2022 en Pekín por una descalificación por tocar un cono y que en Milán y Cortina d'Ampezzo participará en los 500 metros, tiene claro que estar en una cita olímpico "es un sueño 'pequeñito'". "Siempre he querido ir a unos Juegos. Ya he hecho, para mí, el objetivo más grande de la temporada, pero espero poder llegar al mejor nivel, al mejor momento y poder dar alguna sorpresa", advirtió.

Un camino marcado también, "por desgracia" y "desde bien 'pequeñito'" por haber sufrido "bastantes lesiones y muchas operaciones". "Gracias a la Federación y a mis compañeros y a mi familia, siempre he tenido la ilusión de seguir intentando para conseguir esta plaza olímpica y la verdad es que ninguna lesión ha podido conmigo", remarcó.

Todo dentro de una exigencia alta. "Es toda una vida por y para esto. El anterior ciclo olímpico ya fue muy duro para mí porque por un cono no pude estar y estoy muy satisfecho, ya no solamente por nuestra parte, sino también por todo el grupo porque estamos haciendo un buen trabajo", subrayó el patinador español.

"Desde bien pequeño practico patinaje de velocidad sobre ruedas, que no es olímpico, y todo empezó con un proyecto de la Federación Catalana. Como cualquier deportista nuestro sueño era este y la verdad que nuestra entrenadora presentó un proyecto y la Federación Española nos empezó a apoyar y desde ese día no me he bajado de unos patines sobre hielo", recordó Llop, que comenzó con "10-12 años".

Un día de entrenamiento normal depende si están "para poder patinar o no". "Pero fácilmente se resume en dos entrenos por la mañana y la tarde, ya sea bien por la mañana gimnasio, preparación física y técnica, mientras que por la tarde, sobre todo, solemos patinar", detalló.

"Y ahora que estoy en casa, por ejemplo, que no tenemos instalaciones para practicar, hago mucho más físico, estoy haciendo mucha más bici, que me viene bien. El día 4 de enero nos vamos para el Campeonato de Europa y de allí ya no paramos hasta los Juegos Olímpicos", sentenció al respecto.

Finalmente, se refirió al hecho de que tanto él como Daniel Milagros sean considerados pioneros por ser los primeros españoles en competir en unos Juegos en esta disciplina del patinaje. "Más que me guste es que es lo que somos y es la realidad, así que yo encantado de crear este camino. La verdad es que cada vez somos más, aunque es complicado hacerse un hueco en este deporte tan minoritario a nivel mundial y más para nosotros. Pero creo que tanto nosotros, el grupo Elite, como los juniors, poco a poco nos vamos haciendo un hueco en este deporte", afirmó.