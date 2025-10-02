Depardieu denuncia reportaje de televisión francés que aceleró su caída

La justicia francesa examina este jueves las acusaciones del actor Gérard Depardieu contra un reportaje de la televisión pública de 2023, que lo presenta realizando comentarios obscenos sobre una niña montando en poney.

La difusión del reportaje "Gérard Depardieu: La caída del ogro" llegó en un contexto de acusaciones de agresiones sexuales contra esta leyenda del cine de 76 años, en la estela del movimiento #MeToo en Francia.

La justicia lo condenó en mayo a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021 y, en septiembre, ordenó otro juicio por violación. El actor recurrió ambas decisiones al decirse inocente.

El juicio actual se centra en una secuencia de casi un minuto grabada en un centro ecuestre de Corea del Norte en 2018. El reportaje emite comentarios obscenos de Depardieu con imágenes de fondo de la pequeña jinete.

La defensa del actor denuncia una manipulación y asegura que se refería a una mujer adulta, que no aparece en la pantalla, y en el marco de una obra de ficción en la que trabajaría junto al escritor Yann Moix, que lo acompaña.

"France Télévisions niega cualquier manipulación o montaje ilícito por parte de Complément d'Enquête", dijo a AFP la abogada del grupo público, Juliette Félix, antes de la audiencia.

Los autores del reportaje afirman que su montaje no distorsiona la realidad, que las declaraciones se referían efectivamente a la niña y se apoyan en otras grabaciones de la secuencia.

France Télévision autentificó incluso la secuencia mediante un perito judicial. "No hay ninguna duda ni ambigüedad", asegura el grupo.

La justicia ordenó otra evaluación para determinar "con precisión todas las operaciones de edición realizadas" e indicar "en la medida de lo posible" a quién se refería Gérard Depardieu.

Sus resultados no son conocidos, pero el abogado del actor, Jérémie Assous, afirma que una nota del experto "establece de forma firme y definitiva que hubo un montaje ilícito".

El reportaje conmocionó a Francia. La entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, estimó que Depardieu "avergonzaba" al país, pero el presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un "inmenso actor", víctima a su juicio de una "cacería humana".

