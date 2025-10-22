Departamento de Agricultura de EEUU reabre 2100 oficinas para otorgar créditos a agricultores

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) reabrirá el jueves alrededor de 2100 oficinas en todo el país, a pesar del actual cierre del gobierno, para ayudar a agricultores y ganaderos a acceder a US$3000 millones en ayuda proveniente de programas existentes.

El USDA dijo que cada oficina de la Agencia de Servicios Agrícolas tendrá dos trabajadores que recibirán su salario aunque el gobierno permanezca cerrado. Estas oficinas ayudan a los agricultores a solicitar préstamos agrícolas, seguros de cultivos, ayuda por desastres y otros programas. Miles de empleados federales más, como los controladores de tráfico aéreo, trabajan sin paga durante el cierre.

Un portavoz del USDA dijo que esta medida refleja el compromiso del presidente Trump de ayudar a los agricultores y ganaderos, quienes tradicionalmente forman parte de sus seguidores más inquebrantables. Recientemente, algunos de ellos han mostrado su descontento con las recientes acciones de Trump, aunque su apoyo sigue siendo fuerte en toda la zona rural del país.

Esta semana, los ganaderos se mostraron inconformes con la idea de Trump de importar más carne de res de Argentina porque eso podría perjudicar sus ganancias, y a principios de este mes, los productores de soya se quejaron de que un paquete de ayuda de US$20.000 millones otorgado a Argentina permitió que ese país vendiera soya a China. Los agricultores también esperan detalles de un paquete de asistencia que Trump prometió para ayudarlos a sobrevivir a su guerra comercial con China, pero esa ayuda se ha puesto en espera debido al cierre.

“El presidente Trump no permitirá que el cierre radical de los demócratas de izquierda impacte los servicios cruciales del USDA mientras la cosecha está en marcha en todo el país”, dijo el portavoz del organismo. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el gobierno utiliza fondos de la Corporación de Crédito de Productos Básicos, una agencia del USDA que aborda los precios de los productos agrícolas.

Republicanos como el senador de Iowa Chuck Grassley, el senador de Dakota del Norte John Hoeven y grupos agrícolas como la Asociación Nacional de Productores de Maíz y la Asociación de Soya de Illinois elogiaron la medida, mientras que los demócratas acusaron al gobierno de usar a los agricultores como peones políticos en la lucha por el cierre. Ambos partidos no han podido llegar a un acuerdo para financiar el gobierno y poner fin al cierre que comenzó el 1 de octubre.

“Con la zona agrícola del país en medio de la temporada de cosecha, los productores no pueden darse el lujo de sufrir retrasos en estos programas”, dijo Hoeven.

“Son indispensables para ayudar a los productores a mantener sus operaciones, especialmente cuando enfrentan mercados desafiantes”.

Kenneth Hartman Jr., presidente de la Asociación de Productores de Maíz, dijo que este es un momento crucial porque los agricultores se preparan para hacer pedidos de semillas y fertilizantes para el próximo año, así como para liquidar los préstamos operativos de este año, además de lidiar con los crecientes costos.

“Debido al factor de la inflación, la economía agrícola está realmente en una situación crítica. Así que cualquier cosa que los agricultores puedan obtener en cuanto al apoyo de los programas agrícolas de la ley agrícola del año pasado, necesitamos que esto se abra y sacar ese dinero para ellos”, dijo Hartman, quien está a mitad de la cosecha de su cultivo cerca de Waterloo, Illinois.

Los demócratas del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes dijeron en X que esto muestra que Trump y la secretaria de Agricultura Brooke Rollins “podrían haber apoyado a los agricultores todo el tiempo, pero eligieron no hacerlo porque prefieren usar el dolor de los trabajadores del campo para obtener puntos políticos baratos mientras aumentan el costo de vida para los estadounidenses comunes al hacer que los alimentos y la atención médica sean más caros”.

La representante de Minnesota Angie Craig, la demócrata de mayor rango del Comité de Agricultura, dijo que el gobierno debería haber hecho esto antes para garantizar que los agricultores puedan obtener la ayuda que necesitan.

“Me alegra que la administración finalmente esté haciendo lo correcto por los agricultores de Estados Unidos al abrir parcialmente las oficinas de la FSA, aunque me pregunto por qué esperó tanto y tomó esta decisión después de someter a los agricultores a tres semanas de incertidumbre”, dijo Craig, refiriéndose por sus siglas en inglés a la Agencia de Servicios Agrícolas.

___

El periodista de The Associated Press Seung Min Kim contribuyó a este despacho desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.