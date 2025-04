Departamento de estado, en respuesta a nota sobre recortes, dice no hay presupuesto definitivo

WASHINGTON, 15 abr (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que aún no hay un presupuesto final, tras consultas sobre reportes de prensa sobre un documento de planificación interna que mostró que la administración del presidente Donald Trump quiere recortar la cartera a aproximadamente la mitad.

"Puedo decirle que lo que sea que haya visto en público no fue liberado de esta entidad. No fue publicado por este departamento. No fue divulgado por el secretario (...) no hay un plan final, un presupuesto final", dijo a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. (Información de Simon Lewis, Daphe Psaledakis y Kanishka Singh en Washington)