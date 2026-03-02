Departamento de Estado se cambia al chatbot OpenAI mientras agencias de EEUU comienzan a eliminar Anthropic

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - Los departamentos del Tesoro, de Estado y la agencia federal de vivienda de Estados Unidos están dejando de usar los productos de Anthropic, y el Departamento de Estado dijo que pasará a utilizar los de su rival OpenAI, después de que Donald Trump ordenara al Gobierno deshacerse de la tecnología de Anthropic, incluida su plataforma Claude.

Trump ordenó el viernes al Gobierno que dejara de trabajar con Anthropic, y el Pentágono afirmó que declararía a la startup de IA un riesgo para la cadena de suministro, lo que supone un duro golpe para el laboratorio de inteligencia artificial tras un enfrentamiento sobre las barreras tecnológicas.

El Departamento del Tesoro va a dejar de usar todos los productos de Anthropic, incluido Claude, dijo el secretario Scott Bessent en una publicación en X el lunes.

William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, también dijo en X que su departamento y las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac están dejando de utilizar todos los productos de Anthropic.

El Departamento de Estado va a cambiar el modelo que alimenta su chatbot interno, StateChat, de Anthropic a OpenAI, según un memorándum al que ha tenido acceso Reuters. "Por ahora, StateChat utilizará GPT4.1 de OpenAI", decía el documento.

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se le pedía que comentara al respecto.

Trump dijo que habría una fase de transición de seis meses para el Departamento de Defensa y otras agencias que utilizan los productos de Anthropic. (Reporte de Ryan Patrick Jones, Juby Babu y Raphael Satter; Editado en español por Javier Leira)