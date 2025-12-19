Departamento de Justicia cede a presión del Congreso y revela más archivos de Epstein

Por Julia Harte, Sarah N. Lynch y Joseph Ax

19 dic (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre Jeffrey Epstein, cediendo a la presión de los parlamentarios que forzaron su publicación con una nueva ley.

Esa legislación llegó tras meses de disputas políticas, así como a la rebelión de algunos de los partidarios más acérrimos de Donald Trump por la reticencia de su Gobierno durante meses a hacer públicos los registros.

Reuters está revisando los últimos documentos.

El Departamento de Justicia agregó una nota a la página web donde publicó enlaces a los documentos que decía que "se han hecho todos los esfuerzos razonables" para redactar la información personal de las víctimas, pero advirtió que algunos podrían ser revelados inadvertidamente.

El sitio web de la agencia parecía estar teniendo problemas con el tráfico de visitantes, y a algunos se les informaba que sus intentos de ver el material habían sido rechazados.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo a Fox News a primera hora del día que el departamento haría públicos cientos de miles de documentos el viernes, pero no todos los archivos relacionados con Epstein.

Señaló que esperaba que cientos de miles más se dieran a conocer en las próximas semanas a medida que el departamento los revisaba para proteger la privacidad de las víctimas.

Trump había instado inicialmente a los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, a oponerse a la ley, argumentando que la divulgación de documentos de investigación interna potencialmente sensibles podría sentar un precedente peligroso.

El mandatario cambió de rumbo públicamente justo antes de la votación, pese a que la Casa Blanca presionaba silenciosamente a los senadores para ralentizar la aprobación del proyecto de ley.

Aun así, muchos votantes de Trump acusaron a su Gobierno de encubrir los vínculos de Epstein con figuras poderosas y oscurecer los detalles que rodearon su muerte en 2019 en una cárcel de Manhattan, donde estaba a la espera de juicio por cargos de abuso y tráfico de niñas menores de edad.

Aunque la muerte de Epstein fue declarada suicidio, desató años de teorías conspirativas, algunas amplificadas por el propio Trump a sus seguidores cuando era candidato presidencial.

Solo el 44% de los adultos estadounidenses que se identifican como republicanos aprueban la gestión de Trump del asunto de Epstein, en comparación con su 82% de aprobación general entre el grupo, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos.

El mes pasado, los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron públicos miles de correos electrónicos obtenidos del patrimonio de Epstein, incluido uno en el que éste escribía que Trump "sabía lo de las chicas", sin aclarar lo que eso significaba.

Los republicanos de la Cámara publicaron más correos electrónicos el mismo día, incluyendo uno que decía que Trump visitó la casa de Epstein muchas veces pero "nunca recibió un masaje".

Trump fue amigo de Epstein hasta que tuvieron un desencuentro a mediados de la década de 2000, antes de la primera condena de Epstein en 2008. Trump no ha sido acusado de delito y ha negado conocer el tráfico sexual de Epstein.

(Información de Sarah N. Lynch, Julia Harte y Joseph Ax; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)