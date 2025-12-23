Departamento de Justicia de EE. UU. publica una nueva parte de los archivos Epstein

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el martes una nueva partida de documentos de sus investigaciones sobre el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La última publicación se produce pocos días después de que la administración Trump publicara una gran cantidad de archivos de Epstein en un intento de cumplir con una nueva ley que obliga a la divulgación sobre este tema políticamente tenso.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso el mes pasado, ordenó la divulgación de todos los archivos de Epstein, a pesar de los esfuerzos de Trump durante meses para mantenerlos sellados. (Edición de Alex Richardson, editado en español por Natalia Ramos)