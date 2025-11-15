Departamento de Justicia de EE. UU. reemplazó firmas "idénticas" de Trump en recientes indultos

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea indultos que tienen versiones idénticas de la firma del presidente Donald Trump, pero los cambió discretamente esta semana después de lo que la agencia llamó un "error técnico".

Los reemplazos se realizaron después de que comentaristas en línea se percataran de las sorprendentes similitudes en la firma del presidente en una serie de indultos fechados el 7 de noviembre, incluidos los otorgados al exjugador de los Mets de Nueva York Darryl Strawberry, al expresidente de la Cámara de Representantes de Tennessee Glen Casada, y al ex sargento de policía de Nueva York Michael McMahon. De hecho, las firmas en varios indultos inicialmente subidos al sitio web del Departamento de Justicia eran idénticas, confirmaron dos peritos calígrafos forenses a The Associated Press.

Horas después de la especulación en línea, el gobierno reemplazó las copias de los indultos con otras que no presentaban firmas idénticas. Insistió en que Trump, quien se ha mofado de que su predecesor usaba un autopen o bolígrafo automatizado, había firmado originalmente todos los indultos del 7 de noviembre él mismo y culpó a problemas "técnicos" y de personal por el error, que no afectan la validez de los indultos.

Las preguntas sobre la firma de Trump surgen en medio de una nueva oleada de indultos y semanas después de que el presidente afirmara que ni siquiera conocía a Changpeng Zhao, un multimillonario de criptomonedas al que indultó el mes pasado.

"Un axioma básico de la ciencia de identificación de escritura a mano es que no hay dos firmas que vayan a tener exactamente las mismas características de diseño en todos los aspectos", señaló Tom Vastrick, un experto en escritura a mano con sede en Florida que es presidente de la Sociedad Estadounidense de Examinadores de Documentos Cuestionados.

"Es así de simple", dijo Vastrick, quien a petición de la AP comparó las imágenes aparentemente idénticas —ahora sólo visibles a través del Archivo de Internet en línea— con los reemplazos.

Chad Gilmartin, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que "el sitio web se actualizó después de un error técnico donde una de las firmas que el presidente Trump escribió personalmente se subió por error varias veces debido a problemas de personal causados por el cierre" de la administración federal.

"No hay historia aquí aparte del hecho de que el presidente Trump firmó siete indultos a mano y el DOJ publicó esos mismos siete indultos con siete firmas únicas en nuestro sitio web", aseveró Gilmartin en un comunicado a AP, usando las siglas en inglés del Departamento de Justicia.

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson escribió en un correo electrónico que Trump "firmó cada uno de estos indultos a mano como lo hace con todos los indultos".

Trump ha criticado el uso del bolígrafo automatizado por parte de Biden para tareas ejecutivas, llegando incluso a mostrar una imagen de uno de esos dispositivos en lugar de un retrato de su predecesor en un nuevo "Paseo de la Fama Presidencial" que creó en la Casa Blanca. Sus aliados republicanos en el Congreso publicaron el mes pasado una crítica del supuesto "deterioro de las facultades" y estado mental de Biden durante su mandato.

Los republicanos dijeron que sus hallazgos ponen en duda todas las acciones de Biden en el cargo y enviaron una carta a la secretaria de Justicia Pam Bondi en la que la instan a realizar una investigación completa.

"Los altos funcionarios de la Casa Blanca no sabían quién operaba el autopen y su uso no estaba suficientemente controlado o documentado para prevenir abusos", señaló la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. "La comisión considera nulas todas las acciones ejecutivas firmadas por el autopen sin la debida aprobación escrita, contemporánea y correspondiente, rastreable al propio consentimiento del presidente".

El viernes, los republicanos que controlan la comisión emitieron un comunicado que caracterizaba el posible uso de una firma electrónica por parte de Trump como legítimo, lo cual distinguieron del uso de Biden.

Pero el representante Dave Min, un demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, se aprovechó de las aparentes similitudes en la versión inicial de los indultos y pidió una investigación del asunto, utilizando los argumentos republicanos contra Biden en un comunicado enviado a la AP que decía que "necesitamos entender mejor quién está realmente a cargo de la Casa Blanca, porque Trump parece estar resbalando".

Sin embargo, los expertos legales dicen que el uso de un bolígrafo automatizado no afecta la validez de los indultos.

"La clave para la validez del indulto es si el presidente tenía la intención de otorgar el indulto", dijo Frank Bowman, historiador legal y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, quien está escribiendo un libro sobre indultos. "Cualquier re-firma es un intento obvio, y bastante tonto, de evitar la comparación con Biden".

Gran parte de los indultos de Trump han ido a aliados políticos, donantes de campaña y estafadores que afirman que fueron víctimas de un Departamento de Justicia "que fue usado como arma". Trump ha dejado de lado en gran medida un proceso que históricamente ha sido supervisado por personal no político en el Departamento de Justicia.

Mustian informó desde Natchitoches, Luisiana. El periodista de The Associated Press Eric Tucker contribuyó a este despacho desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.