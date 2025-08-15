Departamento de Justicia de EEUU demanda a California por normas de emisiones para camiones

15 ago (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el viernes la presentación de una demanda contra el estado de California para poner fin a la aplicación de sus normas de emisiones para camiones.

El DoJ dijo que presentó dos demandas esta semana en cortes federales contra la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) por la aplicación de normas de emisiones preventivas a través de su llamada "Asociación de Camiones Limpios" con fabricantes de camiones pesados y motores.

"Estas acciones avanzan en el compromiso del presidente Donald J. Trump de poner fin al mandato del vehículo eléctrico (VE), nivelar el campo de juego regulatorio y promover la elección del consumidor en vehículos de motor", señaló en un comunicado.

A principios de esta semana, cuatro grandes fabricantes de camiones, entre ellos Daimler y Volvo, también demandaron al estado para impedirle aplicar las estrictas normas de emisiones que Trump declaró nulas en junio.

El mandatario republicano busca frenar el poder de California bajo la Ley Federal de Aire Limpio para establecer límites de contaminación más estrictos que los requeridos, y la capacidad del gobernador demócrata Gavin Newsom para promover vehículos eléctricos para luchar contra el cambio climático.

"El presidente Donald Trump y el Congreso han invalidado las exenciones de la Ley de Aire Limpio que fueron la base de las acciones de California. La CARB debe respetar el proceso democrático y dejar de aplicar normas ilegales", dijo Adam Gustafson, fiscal general adjunto en funciones de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del DoJ. (Reporte de Andy Sullivan y Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)