Departamento de Justicia de EEUU dice publicación de documentos de Epstein podría tardar semanas más

24 dic (Reuters) - La divulgación de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto ya fallecido Jeffrey Epstein, ordenada por el Congreso, podría llevar algunas semanas más, dijo el miércoles el Departamento de Justicia.

El departamento hizo la declaración después de que el fiscal federal del distrito sur de Nueva York y el FBI descubrieran más de un millón de documentos potencialmente relevantes.

"Debido al volumen masivo de material, este proceso puede llevar algunas semanas más", dijo el departamento en un post en X. (Reporte de Bhargav Acharya y Ryan Patrick Jones en Toronto, edición de Michelle Nichols. Editado en español por Natalia Ramos)